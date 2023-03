Bivši član Povjerenstva: Jozić Ileković se izuzela u slučaju Kuščević, u ovom ne

Podijeli :

Bivši član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Davorin Ivanjek komentirao je slučaj koji je ranije otkrio N1: Kći aktualne predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Aleksandre Jozić Ileković radila je u MUP-u u vrijeme kad je Povjerenstvo, u kojemu je sjedila i Jozić Ileković, odlučivalo o pokretanju postupka protiv Ante Delipetra, glavnog kadrovika MUP-a. Slučaj Delipetra je odbačen, a nekoliko mjeseci kasnije, kći Jozić Ileković zaposlena je u ovoj instituciji.

Ivanjek kaže kako se pitanje izuzimanja članova Povjerenstva kod odlučivanja obično postavljalo kad se odlučivalo o visokorangiranim dužnosnicima. “Sam zakon to nije podrobnije obrađivao pa su se primjenjivale odredbe ZUP-a koji je propisao kad se članovi Povjerenstva moraju izuzeti”, objasnio je Ivanjek. Dodao je i kako postoje situacije u kojima se članovi Povjerenstva moraju izuzeti iz odlučivanja, ali i one kad se mogu izuzeti. “A to su sve životne situacije, kad postoji neka povezanost… Bilo je više takvih situacija, kad je netko od podnositelja prijave bio poznanik ili prijatelj, kad je neki odvjetnik zastupao nekog dužnosnika, tad smo se znali izuzimati”, govori.

U razgovoru s našom Milom Moralić, Ivanjek je rekao kako se članica Povjerenstva izuzela u slučaju kad se odlučivalo o ministru Lovri Kuščeviću. “Ona je bila u kabinetu pa je smatrala da ne treba odlučivati o tom ministru”, rekao je.

Na pitanja o slučaju Delipetar, o kojemu je pisala naša Đurđica Klancir, Ivanjek kaže: “Možemo reći da se radi o specifičnoj okolnosti gdje se ne može na prvu konstatirati takva bliska veza i okolnosti izuzimanja. Morala bi se izuzimati da je kćer radila u odjelu MUP-a i da joj je taj dužnosnik bio nadređena osoba. Ovdje se radi o specifikumu da njena kćer nije bila ni zaposlena nego je radila honorarno u tijelu koje je bilo vezano za MUP. Tu je ta povezanost puno blaža. Bitno je istaknuti da članovi sami procjenjuju kolika je ta razina povezanosti i moraju ili li se ili ne izuzeti.”

“Ako se netko nije izuzeo, mora objasniti zašto nije našao razlog da se izuzme”, dodaje.

Na pitanje je li Jozić Ileković tada obavijestila članove Povjerenstva o statusu svoje kćeri, Ivanjek kaže: “Ne sjećam se. Mogu konstatirati da to nije bilo spomenuto.”

Što se tiče samog slučaja Delipetar, slučaja pomoćnika ministra unutarnjih poslova za ljudske resurse, čijih se čak pet članova iz obiteljskog kruga zaposlilo u kratkom roku u MUP-u, Ivanjek kaže da je to bio vrlo složen slučaj.

“Bio je vrlo kompliciran slučaj za Povjerenstvo kad se utvrđivalo je li povrijedio odredbe zapošljavanjem bliskih osoba. Ono što je Povjerenstvo utvrdilo je da su te osobe temeljem raspisanih javnih natječaja osvajale prva mjesta među 40-ak prijavljenih kandidata, što je svakako primljeno s određenom težinom – da su baš svi najbolje napisali… Povjerenstvo je moglo samo utvrditi je li on sudjelovao u postupku odabira, to nismo utvrdili kroz dokumentaciju i nismo mogli utvrditi sukob interesa”, ispričao je Ivanjek.

Dodao je i da je glasovanje bilo tajno, ali, koliko se sjeća, odluka je donijeta jednoglasno.

