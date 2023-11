Komunikacijski stručnjak: “Bacanje vijenaca 17. studenog? Što se tad dogodilo, kome se baca vijenac?”

Podijeli :

Kristijan Sedak, doktor komunikacijskih znanosti s Odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta bio je gost Newsnighta. S našim Ivanom Hrstićem komentirao je obilježavanje Dana sjećanja, Kolonu sjećanja u Vukovaru te političke tenzije koje su se javile i prije obljetnice.

Kristijan Sedak smatra da je najveći broj ljudi koji je dosad došao u Vukovar 18. studenog, poslao poruku zajedništva premda istovremeno smatra da ih je privukla teza o sukobu.

Parlamentarni izbori već u rano proljeće? “Plenkoviću i HDZ-u to bi odgovaralo jer opet kreće afera koja im može ozbiljno naštetiti” “Glas za HDZ je možda glas za DP, ali je glas za Domovinski pokret sigurno glas za HDZ”

O političkim porukama i prepucavanju uoči Dana sjećanja kaže: “Moramo to gledati u širem kontekstu bliženja izbora, treba imati razumijevanja i za to, a teške riječi nekim skupinama baš imponiraju. Birači ocjenjuju je li to u redu. Nemamo veliko iskustvo niti demokracije, pitanje je što je politički uzus.”

Komentirajući rasprave tko će biti gdje u Koloni, Sedak je istaknuo:

“Pitanje je tko organizira, bez obzira na političku stranku – je li to grad, država, Ministarstvo… Zanimljivo je tko je slao poruke vezane uz Vukovar ranije ili mijenjao stavove, to je zanimljive. Znamo tko je rekao da ploču treba baciti, meni se čini da je ova Kolona zauvijek otklonila sumnju u zasluge bilo koje braniteljske postrojbe.”

Prokomentirao je i teške riječi koje je gradonačelnik Ivan Penava uputio izaslanstvu SDSS-a koje je na koncu odlučilo da neće ipak tradicionalno, dan ranije, 17. studenog, baciti vijenac u Dunav za srpske žrtve: “Ne znam kako to drugačije shvatiti nego kao provokaciju, bacanje vijenaca 17. 11. Što se tad dogodilo, kome se baca vijenac? Ako postoji Kolona, ima li potrebe na drugi način odavati počast?”

No, može li se nekome zabraniti da dođe negdje i obavi iz počasti nešto što želi? “Mislim da tu nismo dorasli kao društvo. To vidimo i na primjeru molitelja na Trgu. Nismo se dogovorili je li to prijava skupa. Ne vidim zašto netko ne bi bacao vijenac. S druge strane jasna je poruka što se događa i očito su branitelji u tome vidjeli provokaciju”, rekao je Sedak i dodao:

“Bilo je grubih i teških riječi s obje strane, treba gledati i kontekst. Provokacija od strane Penave počela je od plakata u kojem ne vidim puno toga spornog, pitanje je je li bilo potrebno samo HOS isticati.”

Sedak objašnjava da provokacija nije uvijek provokacija: “Provokacija je uspješna samo ako netko reagira. Plenkovićevo povjerenstvo donijelo je kompromisno rješenje “da” HOS-u iz 1991., ali “ne” relativizaciji ili mijenjanju prošlosti ili rehabilitaciji fašizma. To svakako treba osuditi.”

Prokomentirao je i je li doista moguća koalicija Plenković – Penava – Pupovac: “Povijest je pokazala da nema toga nemogućeg. Od prve koalicije sa SDSS-om, pa HDZ s HNS-om, osobno vidim da je sve moguće.”

