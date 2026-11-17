Međutim, dodao je, Komora još nema podatke o identitetima svih osoba koje se pojavljuju na snimci. "Ne znamo poimence tko je tko na snimci, tako da ćemo to dodatno zatražiti od Jankomira da možemo prepoznati tko je sestra, a tko liječnik kako bismo mogli tražiti odgovornost", pojasnio je Gazić.