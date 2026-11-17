komora medicinskih sestara
Gazić o smrti pacijenta u Jankomiru: "Pregledali smo cijelu snimku, traje dva sata, jednako je mučno"
Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić rekao je u ponedjeljak navečer da je Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS) u posjedu dvosatne snimke iz sobe u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u kojoj je 21. listopada umro Kristian Josip Periš.
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Komora medicinskih sestara pregledala je cjelovitu, dvosatnu snimku događaja iz sobe 11A u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, a ne samo osam minuta snimke koja je dosad dospjela u javnost, rekao je Gazić za RTL Danas, dodavši da snimka prikazuje postupanje prema pacijentu i razdoblje prije događaja koji su izazvali zgražanje javnosti.
"Pregledali smo snimku koja je puno duža, koja pokazuje onaj postupak i puno prije, tako da imamo kompletnu snimku cijelog trajanja od dva sata te hospitalizacije u toj sobi", rekao je Gazić, kazavši da je dvosatna snimka jednako mučna.
Međutim, dodao je, Komora još nema podatke o identitetima svih osoba koje se pojavljuju na snimci. "Ne znamo poimence tko je tko na snimci, tako da ćemo to dodatno zatražiti od Jankomira da možemo prepoznati tko je sestra, a tko liječnik kako bismo mogli tražiti odgovornost", pojasnio je Gazić.
Nakon utvrđivanja identiteta zaposlenika slijede dodatna ispitivanja i mogući disciplinski postupci. Svi će biti pozvani pred Sud Komore. Očitovanja medicinskih sestara i tehničara već su zaprimljena, osim od onih koji su od prošlog tjedna u pritvoru.
Zagrebačka policija potvrdila je u ponedjeljak poslijepodne uhićenja još četvero osumnjičenih zbog teškog ubojstva Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, 21. listopada. Ne otkrivajući identitete policija je izvijestila da je zbog Periševe smrti u ponedjeljak nastavljeno kriminalističko istraživanje nad četiri osobe i to 33-godišnjakinjom, 27-godišnjakom, 23-godišnjakinjom i 27-godišnjakinjom.
Neslužbeno, radi se o liječnici, dvije medicinske sestre i tehničaru zabilježenima na snimkama zajedno s četvoricom ranije uhićenih medicinskih tehničara koji su osumnjičeni zbog teškog ubojstva posebno ranjive osobe te im je određen istražni zatvor 8. studenoga.
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