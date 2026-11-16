DUBRAVKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ
U priči i poznati glumac: Srpskoj ministrici prijeti do pet godina zatvora zbog imovine u Hrvatskoj
Srbijanska agencija za spriječavanje korupcije predala je tužiteljstvu u Beogradu izvješće o kontroli imovine ministrice rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravke Đedović Handanović, koju se sumnjiči za kazneno djelo neprijavljivanje imovine i prihoda u Hrvatskoj, objavio je u ponedjeljak istraživački portal KRIK.
Ministrica Dubravka Đedović Handanović nije na vrijeme prijavila da je suvlasnica tvrtke u Hrvatskoj, kako je ranije otkriveno, a zbog toga joj prijeti zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora, piše KRIK.
Srbijanska ministrica dospjela je u lipnju ove godine pod povećalo državne Agencije za sprečavanje korupcije nakon saznanja da je suvlasnica tvrtke Kulturistria u Hrvatskoj i da tu imovinu nije prijavila.
Suvlasnik tvrtke Goran Bogdan
Đedović Handanović naknadno je potvrdila da jest suvlasnica te tvrtke, nakon što su i srbijanski i hrvatski mediji objavili da je, osim nje, suvlasnik te tvrtke i glumac Goran Bogdan, a da to nije prijavila Agenciji.
To tijelo je potom provelo izvanrednu kontrolu njezine imovine i prihoda, kad je utvrđena sumnja da je ministrica Đedović Handanović počinila kazneno djelo prikrivanja podataka o imovini.
Agencija je to izvješće o kontroli imovine proslijedila tužiteljstvu.
"Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu podnijeto je izvješće zbog osnovane sumnje na počinjeno kazneno dijelo po članku 101. Zakona o sprečavanju korupcije, odnosno drugog kaznemog djela za koje se gonjenje poduzima po službenoj dužnosti", navodi se u odgovoru Agencije redakciji KRIK-a.
Prijeti joj zatvor
Taj članak Zakona predviđa kaznu od šest meseci do pet godina zatvora za dužnosnike koji Agenciji daju lažne podatke kako bi prikrili imovinu i prihode.
Agencija je za KRIK navela i da je predmet označen kao "povjerljiv", te zbog toga ne može dostaviti više detalja.
Firmu "Kulturistria" Đedović Handanović osnovala je u Hrvatskoj u rujnu 2022. godine, mjesec dana prije nego je izabrana da vodi resor rudarstva i energetike, a poslovni partneri su joj bili glumac Goran Bogdan i sarajevski arhitekt i bubnjar grupe Letu štuke Nedžad Mulaomerović.
Podatak da je suvlasnica te tvrtke, međutim, nije na vrijeme prijavila Agenciji za spriječavanje korupcije.
Firma "Kulturistria", kako pokazuju dokumenti iz hrvatskog katastra do kojih je došao KRIK, posjeduje zemljište površine nešto veće od dva hektara u Istri, nadomak Rovinja, koje vrijedi oko milijun i pol eura, prema procjeni agencije za nekretnine koju je KRIK angažirao.
Nakon medijskih napisa izašla iz tvrtke
Prema ranijem pisanju portala teleskop.hr, tvrtka Kulturistria d.o.o. "nema zaposlenih i ostvaruje simbolične prihode, ali u bilanci iskazuje dugotrajnu materijalnu imovinu procijenjenu na oko 284.000 eura", a zemljište kupljeno na teritoriju istarske općine Žminj predstavlja gotovo cjelokupnu vrijednost društva".
Iako nije prijavila suvlasništvo, Đedović Handanović od Agencije nije krila da je vlasnica 35 posto tog zemljišta, ali u imovinskoj karti nije bilo navedeno gdje se ono nalazi, niti da ga posjeduje preko tvrtka čija je suvlasnica.
Ubrzo nakon što je priča o suvlaništvu u Hrvatskoj dospjela u javnost, Đedović Handanović je izašla iz vlasništva te tvrtke.
Prema pisanju KRIK-a, kad se pogledaju imovinske karte objavljene na mrežnoj stranici Agencije, vidi se da tvrtka u Hrvatskoj nije jedino što Đedović Handanović nije prijavila jer se pokazalo da je Agenciji naknadno podnijela još četiri prijave o imovini - o vlasništvu 18,6 ari i poslovnog prostora od 66 četvornih metara, što ranije nije navodila kao svoj posjed.
Što je KRIK?
Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) je istraživački medij koji je pokrenula skupina istraživačkih novinara iz Srbije sredinom 2015. godine, a portal objavljuje istraživačke priče o visokoj korupciji u Srbiji, o sumnjivim i koruptivnim poslovima osoba na važnim pozicijama u državi ili dužnosnika koji drže poluge moći, te o vezama organiziranog kriminala i predstavnika vlasti.
Tijekom godina KRIK je bio meta čestih i oštrih napada predstavnika vlasti u Srbiji, provladinih tabloida i dužnosnika donedavno vladajuće Srpske napredne stranke koju je na parlamentarnim izborima 25. listopada uvjerljivo porazila izborna lista studentskog pokreta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare