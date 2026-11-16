Prema pisanju KRIK-a, kad se pogledaju imovinske karte objavljene na mrežnoj stranici Agencije, vidi se da tvrtka u Hrvatskoj nije jedino što Đedović Handanović nije prijavila jer se pokazalo da je Agenciji naknadno podnijela još četiri prijave o imovini - o vlasništvu 18,6 ari i poslovnog prostora od 66 četvornih metara, što ranije nije navodila kao svoj posjed.