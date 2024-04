Komunikacijska stručnjakinja: “Čini mi se da kampanja nikome nije donijela ništa”

Podijeli :

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić je u N1 Studiju uživo s našim Igorom Bobićem analizirala kampanje pojedinih stranaka.

Loše kampanje

“Čini mi se da nikome kampanja nije donijela ništa”, tvrdi Mamić.

UŽIVO Zadnji dan kampanje: Milanović i Plenković međusobno se prozivaju, Grmoja podnio kaznenu prijavu…

“Ono što smo vidjeli od kampanje za dvije velike stranke je uglavnom loše. Loše je komunikacijski, produkcijski i u svakom smislu”, kazala je stručnjakinja.

S druge strane, ističe Most i Možemo kao primjere dobrih kampanja na društvenim mrežama.

“Stranke su potrošile puno novaca nizašto. Kampanje im nisu donijele nikakve ozbiljne pomake. Imali smo pad neodlučnih birača u predkampanji, a nakon toga status quo”, naglašava Mamić.

Kombinatorika nakon izbora

“Plenković se prije svega pokazao kao odličan pregovarač. Sjetimo se kako je HNS koji je praktički prošao na SDP-ovoj listi, zamijenio Most u HDZ-ovoj Vladi. Premijer to očito zna raditi. Mislim da je i odluka Plenkovića na prošlim izborima da povuče HNS i Reformiste s manjincima i da ne ide s Domovinskim pokretom zapravo pokazatelj načina na koji svoju vladu vidi Plenković. Svi koji su HDZ-ovi koalicijski partneri nisu pravi kingmakeri, to nije HSLS da je dobio svoje glasove na svojim listama pa onda ulaze u pregovore s jasno naglašenim politikama i s ministrima za koje žele da provode te politike”, kazala je.

“Plenkoviću je puno lakše vladati sa skupljenim žetončićima”, zaključila je Mamić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.