"NE ŽELIM TO PREŠUTJETI"
Lijepa priča iz Splita: Majka dvoje male djece se na divan način zahvalila djelatnicima Hitne
Djelatnici Hitne medicinske službe Split su dobili iskrenu pohvalu za lijepu gestu prema majci dvoje male djece, koja im se zbog nje odlučila javno zahvaliti.
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Naime, u nezahvalnom trenutku pomogli su joj na način koji ne iziskuje napor, ali za njega je potrebno imati srca, volje i suosjećanja.
Prenosimo riječi te majke u cijelosti:
"Želim javno zahvaliti djelatnicima Hitne medicinske službe Split na jednoj gesti ljudskosti koju ne želim prešutjeti.
Došla sam sa svoje dvoje male djece, bebom od šest mjeseci i dječakom od 22 mjeseca, kako bih bebi izvadila krv. Padala je kiša, parkirališnog mjesta nije bilo, a budući da je vađenje krvi trebalo trajati svega desetak minuta, zaustavila sam automobil ispred vrata Hitne pomoći. Pomalo posramljena, izašla sam, ispričala se djelatnicima i zamolila ih da ostavim automobil ondje tih deset minuta.
A onda se dogodilo nešto što me iskreno dirnulo.
Ne samo da su mi ljubazno rekli da nema nikakvih problema nego su se i sami ponudili pričuvati mog dječaka kako bih ja s bebom mogla otići na vađenje krvi u miru.
Zastanite na trenutak i razmislite o tome. Dvoje male djece, kiša, majka koja pokušava sve stići i obaviti, a s druge strane ljudi koji su, usred svojih odgovornih i zahtjevnih poslova, pokazali razumijevanje, toplinu i spremnost pomoći potpunoj neznanki.
Možda je njima to bilo samo desetak minuta njihova dana. Meni je to bilo puno više od toga. Bilo je to olakšanje, osjećaj sigurnosti i spoznaja da još uvijek postoje ljudi koji ne gledaju samo svoja zaduženja nego vide čovjeka kojemu je potrebna mala pomoć.
Dragi djelatnici Hitne pomoći Split, hvala vam! Hvala vam što ste mi olakšali jedan naizgled običan, ali za majku s dvoje tako male djece nimalo jednostavan trenutak. Hvala vam što ste pokazali da humanost ne čine samo velike stvari i spašeni životi nego i male geste koje nekome mogu značiti cijeli svijet.
Ovakve se stvari možda ne nađu u vijestima, ali zaslužuju biti ispričane. Jer dok se često govori o lošim iskustvima, važno je javno pohvaliti i one koji svojim postupcima vraćaju vjeru u ljude.
Od srca vam hvala što ste danas bili više od djelatnika Hitne pomoći. Bili ste ljudi koji su jednoj majci pružili ruku onda kada joj je to trebalo.
Svaka čast vama i vašoj ljudskosti!"
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