Oglas

Znanost potvrđuje

Nova istraživanja pokazuju ključne stvari koje dijete nasljeđuje od majke - treća na listi posebno je važna

author
Nova.rs
|
11. svi. 2026. 19:29
Majka i dijete
Pexels/Ilustracija

Nedavna istraživanja iz 2025. i 2026. godine pokazuju da djeca od majke nasljeđuju značajan genetski utjecaj, posebno kada je riječ o inteligenciji, metabolizmu i razvoju imunološkog sustava. Ključni nalazi pokazuju da su majčini geni aktivniji u kognitivnim centrima mozga, kao i da majčine stanice mogu ostati prisutne u tijelu potomaka, potičući imunitet i toleranciju organizma.

Oglas

Ključni nalazi o majčinim genima

Inteligencija i X kromosom

Budući da žene imaju dva X kromosoma (XX), dok muškarci imaju jedan (XY), a mnogi geni povezani s kognitivnim sposobnostima nalaze se na X kromosomu, statistički je vjerojatnije da će djeca naslijediti gene povezane s inteligencijom od majke. Studija iz 2025. godine navodi da su majčini takozvani uvjetovani geni posebno aktivni u moždanoj kori, koja je zadužena za više razine razmišljanja i rješavanje problema, prenosi Nova.rs.

Ipak, iako je majčin utjecaj snažan, važno je znati da se inteligencija ne nasljeđuje isključivo od majke. Ona je poligenska osobina na koju utječu oba roditelja, kao i čimbenici okoline, prehrana i obrazovanje.

Majka, djeca, dijete, djevojčica, majčinstvo
Pexels / Ilustracija

Starenje mozga i pamćenje

Iako su majčini geni ključni za intelekt, posebno istraživanje sugerira da majčin X kromosom ponekad može ubrzati starenje mozga u hipokampusu, što utječe na pamćenje u kasnijoj životnoj dobi, iako to mogu ublažiti drugi genetski čimbenici.

Imunološki sustav

Istraživanje objavljeno u časopisu Immunity u rujnu 2025. pokazuje da majke prenose mikrohimerične stanice koje ostaju u tijelu djeteta, pomažući izgradnju imunološke tolerancije, pa čak i obnovu tkiva.

Ovaj fenomen predstavlja fascinantan biološki proces u kojem mala populacija majčinih stanica prolazi kroz posteljicu i trajno se naseljava u organima djeteta (srcu, jetri, koži, pa čak i mozgu).

Kad je riječ o imunitetu, majčine stanice potiču razvoj specifičnih regulatornih T-stanica koje uče djetetov organizam da ne napada vlastita tkiva i da prepozna prijateljske antigene profile, čime se izravno smanjuje rizik od autoimunih bolesti kasnije u životu.

A kad je riječ o regeneraciji, te stanice često posjeduju svojstva slična matičnim stanicama. Znanost je potvrdila da majčine mikrohimerične stanice zadržavaju sposobnost transformacije. Ako se dijete ozlijedi, one se integriraju u oštećeno tkivo i postaju funkcionalne stanice koje regeneriraju organizam iznutra.

majka, dijete
Pixabay / Ilustracija

Metabolizam i tjelesna težina

Istraživanja pokazuju da se obrasci skladištenja masti i metabolizma, poput nasljeđivanja učinkovitih stanica takozvane smeđe masti koje sagorijevaju energiju, često prenose po majčinskoj liniji, navodi se u jednom izvješću iz ove godine.

Genetsko nadmetanje

Studija objavljena u kolovozu 2025. godine u časopisu Nature otkrila je da se neki geni ponašaju različito ovisno o tome od kojeg roditelja potječu, pri čemu određeni majčini geni usmjeravaju osobine u različitim smjerovima kada je riječ o metabolizmu.

Naime, geni imaju memoriju o svom podrijetlu pa tako određeni majčini geni mogu namjerno ubrzavati metabolizam, dok očevi pokušavaju usporiti ga, pretvarajući naše tijelo u polje stalne energetske borbe.

Pokazalo se da se majčini geni često fokusiraju na energetsku učinkovitost i kontrolu metabolizma kako bi dali prednost dugoročnom zdravlju i preživljavanju.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
geni majka i dijete majčini geni metabolizam roditeljstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ