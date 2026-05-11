Nova istraživanja pokazuju ključne stvari koje dijete nasljeđuje od majke - treća na listi posebno je važna

Budući da žene imaju dva X kromosoma (XX), dok muškarci imaju jedan (XY), a mnogi geni povezani s kognitivnim sposobnostima nalaze se na X kromosomu, statistički je vjerojatnije da će djeca naslijediti gene povezane s inteligencijom od majke. Studija iz 2025. godine navodi da su majčini takozvani uvjetovani geni posebno aktivni u moždanoj kori, koja je zadužena za više razine razmišljanja i rješavanje problema, prenosi Nova.rs.