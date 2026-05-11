Znanost potvrđuje
Nova istraživanja pokazuju ključne stvari koje dijete nasljeđuje od majke - treća na listi posebno je važna
Nedavna istraživanja iz 2025. i 2026. godine pokazuju da djeca od majke nasljeđuju značajan genetski utjecaj, posebno kada je riječ o inteligenciji, metabolizmu i razvoju imunološkog sustava. Ključni nalazi pokazuju da su majčini geni aktivniji u kognitivnim centrima mozga, kao i da majčine stanice mogu ostati prisutne u tijelu potomaka, potičući imunitet i toleranciju organizma.
Ključni nalazi o majčinim genima
Inteligencija i X kromosom
Budući da žene imaju dva X kromosoma (XX), dok muškarci imaju jedan (XY), a mnogi geni povezani s kognitivnim sposobnostima nalaze se na X kromosomu, statistički je vjerojatnije da će djeca naslijediti gene povezane s inteligencijom od majke. Studija iz 2025. godine navodi da su majčini takozvani uvjetovani geni posebno aktivni u moždanoj kori, koja je zadužena za više razine razmišljanja i rješavanje problema, prenosi Nova.rs.
Ipak, iako je majčin utjecaj snažan, važno je znati da se inteligencija ne nasljeđuje isključivo od majke. Ona je poligenska osobina na koju utječu oba roditelja, kao i čimbenici okoline, prehrana i obrazovanje.
Starenje mozga i pamćenje
Iako su majčini geni ključni za intelekt, posebno istraživanje sugerira da majčin X kromosom ponekad može ubrzati starenje mozga u hipokampusu, što utječe na pamćenje u kasnijoj životnoj dobi, iako to mogu ublažiti drugi genetski čimbenici.
Imunološki sustav
Istraživanje objavljeno u časopisu Immunity u rujnu 2025. pokazuje da majke prenose mikrohimerične stanice koje ostaju u tijelu djeteta, pomažući izgradnju imunološke tolerancije, pa čak i obnovu tkiva.
Ovaj fenomen predstavlja fascinantan biološki proces u kojem mala populacija majčinih stanica prolazi kroz posteljicu i trajno se naseljava u organima djeteta (srcu, jetri, koži, pa čak i mozgu).
Kad je riječ o imunitetu, majčine stanice potiču razvoj specifičnih regulatornih T-stanica koje uče djetetov organizam da ne napada vlastita tkiva i da prepozna prijateljske antigene profile, čime se izravno smanjuje rizik od autoimunih bolesti kasnije u životu.
A kad je riječ o regeneraciji, te stanice često posjeduju svojstva slična matičnim stanicama. Znanost je potvrdila da majčine mikrohimerične stanice zadržavaju sposobnost transformacije. Ako se dijete ozlijedi, one se integriraju u oštećeno tkivo i postaju funkcionalne stanice koje regeneriraju organizam iznutra.
Metabolizam i tjelesna težina
Istraživanja pokazuju da se obrasci skladištenja masti i metabolizma, poput nasljeđivanja učinkovitih stanica takozvane smeđe masti koje sagorijevaju energiju, često prenose po majčinskoj liniji, navodi se u jednom izvješću iz ove godine.
Genetsko nadmetanje
Studija objavljena u kolovozu 2025. godine u časopisu Nature otkrila je da se neki geni ponašaju različito ovisno o tome od kojeg roditelja potječu, pri čemu određeni majčini geni usmjeravaju osobine u različitim smjerovima kada je riječ o metabolizmu.
Naime, geni imaju memoriju o svom podrijetlu pa tako određeni majčini geni mogu namjerno ubrzavati metabolizam, dok očevi pokušavaju usporiti ga, pretvarajući naše tijelo u polje stalne energetske borbe.
Pokazalo se da se majčini geni često fokusiraju na energetsku učinkovitost i kontrolu metabolizma kako bi dali prednost dugoročnom zdravlju i preživljavanju.
