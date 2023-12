Plenković o brojnim aferama: Sedam godina nisam izašao van navečer u Zagrebu. Takva su vremena

Podijeli :

Davor Filipović službeno je bivši, a njegov nasljednik Habijan ušao je u zahtjevan resor u kojem ga sigurno čekaju brojni izazovi i nerazriješena pitanja. Afera koja je njegova prethodnika ispratila, a njega dočekala, afera Mreža, i dalje je aktualna, ako se pita oporbu. Premijer je ignorira, naziva Mostovom aferom. I dok se ustavni stručnjaci bune da premijer smjenjuje ministre na neustavan način, predsjednik o svemu već danima- šuti.

Za ministre je najvažnije u životu da imaju premijerovo povjerenje. Upravo je zbog nestanka povjerenja morao otići Davor Filipović. Birao je očito krive suradnike i nije dovoljno pazio, a baš je to u javnom poslu važno, poručuje premijer.

“I zato uvijek pitam ljude, ima li nešto u vezi vas što ja ne znam, a vi znate, a dobro je za vas i za mene da znamo. Dakle, to je broj jedan. I na taj način svima šaljem poruku, ako se javno angažirate, nemojte se angažirati ako imate neki problem. To je ključ”, rekao je nedavno Andrej Plenković.

Koruptivni karakter djela i politička nelojalnost- dva su razloga zbog kojih je Filipović postao bivši u svega nekoliko sati. Smijenio ga je osobno Plenković, kao i mnoge prije njega. Ustavni stručnjaci upozoravaju da je to protivno Ustavu, Plenković njihove kritike naziva- besmislenima.

“Premijer radi više grešaka u svojim koracima koje nemaju utemeljenje u našem Ustavu i to treba vrlo jasno reći. On se poziva na čl. 110 Ustava koji ga ovlašćuje da predlaže nove članove Vlade, ali ga ne ovlašćuje da razrješuje te članove Vlade. On mora otići u Sabor i tražiti od svoje parlamentarne većine, parlamentarnih zastupnika da mu izaberu novoga ministra. Ako on to čini na ovaj način na koji to čini, dakle pozivanjem na pogrešnu normu, onda on ne razumije osnove vladavine prava”, kaže Đorđe Gardašević s katedre za Ustavno pravo.

Postao praksa, ona i dalje nije prihvatljiva, ističe profesor Gardašević. A onaj koji je činio to isto, nekad premijer, a danas predsjednik, sada šuti. Kao što je izbjegavao plinske afere, predsjednik danima ne komentira plinske afere, Filipovićev pad, Fortenovu i ostale događaje povezane s Pavlom Vujnovcem. Bez komentara je bio i danas na obilježavanju ustrojavanja Puma u Varaždinu.

Nepoštivanje Ustava nije započelo s Plenkovićem, kaže i saborska zastupnica Dalija Orešković, ali on takvu praksu nastavlja. “Hrvatska ima situaciju da predsjednik Vlade kaže svojoj tajnici: napišite mi odluku o razrješenju, iako on po zakonu takvu ovlast nema. Nama treba sustav pravila koja ćemo dosljedno poštivati svi i koji će prema svima vrijediti na isti način”, rekla je.

Aferu zbog koje je Filipović morao otići, premijer i dalje naziva aferom korumpiranog Mosta. “Govori da afera ne postoji, da ju je novi ministar Habijan ugasio itd. Znači, to njemu ne bi nikako bilo u interesu da je doista riječ o aferi koju je producirao Most i koja otkriva korupciju Mosta. Naravno da to nema veze s nikakvom elementarnom logikom”, kaže Marija Selak Raspudić, saborska zastupnica Mosta.

Za Plenkovića potopljena, za oporbu i dalje itekako postojeća afera koja je uz to na površinu iznijela više problema. “Od toga da, evo, smijenio je ministra zbog zapovjedne odgovornosti, a to što je on smijenio 30 ministara, ne smatra se nikako odgovornim, ni po kakvoj zapovjednoj odgovornosti”, dodaje zastupnica Marijana Puljak.

Njegovi ga ministri, oni koji su opstali, tvrde suprotno, smatraju ga odličnim izbornikom.

“Mora se paziti o svemu, to je ključ. Ja nisam izašao van navečer u Zagrebu u 7 godina, osim na neke ekstra službene situacije, nema na što ne pazim i to je normalno da se tako ponašam jer su takva vremena”, kaže premijer.

Savjet o promjeni stila života odmah je čini se poslušao i novi ministar Habijan koji će svoju priliku za dokazivanje imati na ograničen rok. Ali sigurno uz puno izazova.

