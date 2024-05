Marijana Puljak: Naša je dužnost da se dobro oznojimo da HDZ ne dođe treći put na vlast

Podijeli :

Marijana Puljak iz stranke Centar bila je gošća N1 Studija uživo u kojem je s našim Igorom Bobićem razgovarala o mogućim postizbornim koalicijama, ali i o uhićenju bivšeg pomoćnika ministrice kulture NIne Obuljen Koržinek na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja.

Naime, na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu, u četvrtak je uhićen Davor Trupković, bivši pomoćnik ministrice u Ministarstvu kulture i medija, sada Glavni konzervator u Upravi za zaštitu kulturne baštine, zbog sumnje na korupciju, i to u sklopu istrage na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

“Naravno da ne vjerujem premijeru Andreju Plenkoviću i ministrici kulture Nini Obuljen Koržinek kad kaže da su spriječili krađu. Prije nekoliko mjeseci sam zatražila sastanak Saborskog odbora za znanost i kulturu. Ministrica se i tamo zdušno branila, a kad god bi zatražili konkretne podatke, nismo dobili broj obnovljenih zgrada itd. Još jedno suho zlato kako kaže Plenković. Trideset suhih zlata je bilo u toj Vladi. Na sličan način je otišao i ministar gospodarstva Davor Filipović jer nije dobro birao suradnike. Izgleda da je ministrica dobro izabrala suradnika koji je sad uhićen po nalogu EPPO-a”, rekla je saborska zastupnica stranke Centar Marijana Puljak.

Rekonstruiran tijek izvlačenja novca za obnovu nakon potresa zbog čega je uhićen bivši pomoćnik ministrice Kekin tvrdi da i ova afera pokazuje poveznicu HDZ-a i DP-a: “I Vučić bi mogao učiti od našeg premijera”

Komentirala je i moguće postizborne koalicije.

“Naša je dužnost da se dobro oznojimo da HDZ ne dođe treći put na vlast. Da oni imaju čistu situaciju, složili bi Vladu do sada. Nemaju složenu većinu. Jedina realna situacija je napraviti antikorupcijsku većinu saborskih zastupnika koji su prije ovih izbora govorili da su protiv korupcije. 83 zastupnika su tijekom kampanje bili vrlo glasni oko toga. Ako je to jedna stvar koja nas ujedinjuje, idemo to napraviti. Ako HDZ dođe treći put na vlast ovo je zaista “laku noć, Hrvatska”.

Za kraj kaže: “Ako svi govore da su protiv toga, izbor je zaista ili konstituiranje Sabora ili Hrvatska. Svi koji žele spasiti Hrvatsku, nema dileme što trebaju napraviti. Ovo je povijesni trenutak u kojem svi moramo napraviti sve što možemo. Mi ne sastavljamo Vladu, ne idemo u Vladu s DP-om, implementiramo tri, četiri koraka, zatim idemo na izbore.

