Treba li SDP-u zaokret? Analitičar: “Samo reagiraju na HDZ i ne nude ništa novo”

Iako poslijeizborni pregovori još traju, većina političkih analitičara, komentatora i običnih promatrača složna je da su, nasuprot HDZ-u, šanse SDP-a da skupi 76 ruku za saborsku većinu i sastavi vladu - minimalne.

Ako tako i ostane, bit će ovo već četvrti parlamentarni izbori u nizu nakon kojih SDP ostaje u oporbi.

Treba li Grbin dati ostavku? “Nitko u SDP-u nije lud…”

Mnogo je već zamjerki izneseno na račun SDP-ove politike i taktike uoči ovih parlamentarnih izbora. Stranka koju je Peđa Grbin preuzeo od “gubitnika” Davora Bernardića imala je dovoljno vremena da se pregrupira, resetira i osmisli novi narativ za dobivanje izbora.

Dogodili im se raskol i Možemo!

U međuvremenu se SDP-u dogodio i unutarstranački raskol kada su iz stranke potjerani Bernardić i njemu bliski članovi stranke, zapravo većina zastupničkog kluba koji je kasnije osnovao novu stranku – Socijaldemokrate. I Možemo! se u međuvremenu nametnuo kao agilnija stranka ljevice u Saboru, ali i stranka koja je, pridobivši mnoge bivše glasače SDP-a, uspjela pobijediti na lokalnim izborima u Zagrebu i učinti SDP manjim partnerom u gradskoj vlasti.

Je li SDP odustajanjem od Milanovića priznao poraz? Analitičar: “I oni i on napravili su grešku”

Kako su se bližili ovogodišnji parlamentarni izbori, SDP je zaoštravao stav spram vladajućeg HDZ-a i afera koje je ovaj neprestano proizvodio, ali je – opet po mišljenju mnogih analitičara i kritičara – gotovo sve svoje predizborno djelovanje sveo na antikorupcijsku retoriku. S druge strane, Možemo! je nekako promišljenije ušao u izborni ciklus i premda također imajući puna usta “korumpiranog HDZ-a”, odvagnuo da mu više odgovara solistički nastup na izborima, a ne u duetu s SDP-om ili koalicijskom zboru kakav je Grbin naposljetku okupio.

Kampanja im se prelomila s Milanovićem

Iako je SDP nakon te odluke Možemo! u ljeto prošle godine počeo rasti u anketama (a Možemo! stagnirati) na koncu je na izborima, kao glavnoj anketi, Možemo! ubrao više plodova svoje odluke. SDP je praktički ostao na istom broju mandata kao i Bernadrićev SDP četiri godine ranije, dok je Možemo! osvojio tri mandata više nego tada.

SDP-ova (pret)kampanja prelomila se u trenutku kada se u nju pokušao uključiti i bivši šef stranke, danas predsjednik Republike Zoran Milanović pokušajem da bude SDP-ov kandidat i budući mandatar vlade ako koalicija Rijeke pravde pobijedi. I opet je isprva taj manevar napumpao anketnu popularnost SDP-a, koja se na koncu opet nije vidjela u onoj glavnoj anketi, 17. travnja na biralištima.

“Trebaju se resetirati i ponuditi pravu lijevu opciju”

Kritičari, mahom dobronamjerni, zamjeraju SDP-u gubitak identiteta i odmicanje od ideoloških izvorišta, gubitak interesa za radništvo i sve ostalo što ide u socijaldemokratskom paketu. Zamjeraju im i oportunističku blagonaklonost spram stranaka desnice, bez obzira na zajednički interes za svrgavanjem HDZ-a.

Govoreći nam o SDP-u u današnjim političkim okolnostima, povjesničar i politički komentator Hrvoje Klasić kazao je da toj stranci treba resetiranje.

Politički analitičar: Nitko ne želi nove izbore osim možda SDP-a, evo zašto

“Hrvatskoj nedostaje prava velika stranka ljevice. Možemo! je uza sve svoje mane na tragu moderne, možda ne isključivo ljevice, ali svakako moderne zeleno-lijeve stranke. No, oni su ipak manja stranka. Ono što Hrvatskoj nedostaje je snažan SDP. Iako mnogi trenutnu poziciju SDP-a vide kao problem, mislim da bi SDP trebao iskoristiti tu poziciju da se resetira i iznova ponudi biračima modernu lijevu opciju”, smatra Klasić.

“Nenormalno je da ista stranka ostane tri mandata”

Kad se zbroje glasovi koje su na izborima 17. travnja dobili SDP i Možemo! – a to je više od 730 tisuća – pokazuje se da postoji prilično veliko biračko tijelo ljevice. Prije izbora smatralo se da će velika izlaznost odmoći HDZ-u, a pripomoći strankama ljevice. No, relativno velika izlaznost nije naudila HDZ-u i desnici, a među 40 posto apstinenata vjerojatno ima još nemotivirane mase lijevih birača. Neke je možda demotiviralo i SDP-ovo eksperimentiranje s Milanovićem te spremnost na dogovore s ljutim ideološkim suparnicima. Klasić kaže kako Hrvatskoj više no ikad nedostaje stabilna ljevica te da bi takva imala perspektivu. Pokazalo se to i na ovim izborima.

Kuha u SDP-u, jedan od najmoćnijih članova otvoreno poručio: “Trebaju nam promjene, novi ljudi u vrhu stranke!”

“Tko god da je na vlasti dva mandata, teško ostaje na vlasti i treći jer naprave se greške, ljudi se zasite. Nenormalno je uza sve što se događalo s korupcijom, obnovom nakon potresa i mnogim drugim stvarima da u Hrvatskoj ista stranka ostane na vlasti tri mandata zaredom. Trendovi u Europi su da birači kažnjavaju takve stvari nakon toliko godina na vlasti. Kod nas očito nešto ne štima”, napominje.

“Samo reagiraju na HDZ i ne nude ništa novo”

Klasić zamjera SDP-u što je proteklih dvadesetak godina djelovao isključivo kao reakcija.

“Oni samo reagiraju na HDZ-ove poteze i politike ne nudeći puno toga svoga. Pokazalo se da je Možemo! ponudio neke drugačije politike i na tom dobio izbore u Zagrebu. SDP bi trebao prestati biti stranka koja pasivno sudjeluje u svemu i reagira samo kad HDZ nešto napravi pogrešno. Mislim da je vrijeme da u SDP dođu novi ljudi s novim idejama i energijama, da ne govore floskule i spominju samo opća mjesta, nego da imaju konkretna rješenja za konkretne probleme”, kazao je Klasić.

