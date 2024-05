Troskot otkrio koji dvojac ne može vidjeti skupa: “Ta bi koalicija bila presedan!”

Podijeli :

Zvonimir Troskot iz Mosta u Novom danu je s našom Mašenkom Vukadinović razgovarao o pregovorima oko nove saborske većine. Iako je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u četvrtak izjavio da imaju 83 ruke, Troskot smatra da tehnički premijer ipak nije blizu formiranje većine.

“Ne znam otkud izvor Plenkovićeva optimizma. Smatramo da to nije riješeno i da nemaju većinu”, kazao je.

Pojasnio je zašto Most predlaže da šef DP-a Ivan Penava bude novi predsjednik Sabora, navodeći da su tri razloga za to.

“Nekoliko je razloga. Prvi je da je Most već nekoć bio u toj situaciji. Istina je da je SDP osvojio kao oporba najviše mandata, ali Most je 2015. s 13 mandata stvarno dobio predsjednika Sabora i nekoliko resora. Drugo, relativno više je dobila desnica – HDZ, DP i Most. Ima smisla da jedna takva osoba koja je sad na vagi bude predsjednik Sabora. Treći argument, SDP jest dobio broj mandata kao i 2020. ali tad se nije dogodilo da je predsjednik Republike bio u aktivnoj kamapnji za SDP i njegovim angažmanom je ostvaren isti broj mandata kao i 2020.”, rekao je Troskot.

“DP je u ovom trenutku na vagi i morate im ponuditi nešto što bi bilo politički oportuno njima”, dodao je.

Troskot je ukazao na još jednu stvar koji bi nakon pregovora mogli saznati o DP-u. “Ključna stvar je da će Penava imati ključnu ulogu i pokazat će se tko zapravo vodi DP – Penava ili Radić, to će sad sve izaći na vidjelo.”

Osvrnuo se i na moguće koalicije i scenarije. “Ne mogu vidjeti zajedno u Vladi Ćipu i Pupovca, to bi bila koalicija koja bi bila presedan, ne vidim to osobno, ne znam kako bi se to uspjelo spojiti i kako bi oni to pravdali pred svojim biračima.”

