sredozemlje u fokusu
Čelnici MED9 zabrinuti zbog cijena energenata. U Splitu dominirale teme koje bi mogle odrediti budućnost Europe
Split je domaćin samita neformalnog formata koji okuplja devet mediteranskih članica EU-a. U drugi najveći hrvatski grad, između ostalih, stigli su francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.
Sredozemlje je zbog globalnih nestabilnosti postalo ključno strateško područje Europske unije, rekao je premijer Andrej Plenković na otvaranju sastanka na vrhu MED9 u Splitu.
Nakon premijerovog uvoda čelnici su u tri sesije razgovarali iza zatvorenih vrata. Na jednoj od njih gost je bio monegaški knez Albert II. zbog svoje ekspertize o održivosti i očuvanju mora, a na drugoj jordanski prijestolonasljednik koji je govorio o situaciji na Bliskom istoku.
Politički i ekonomski značaj MED9
Plenković je rekao kako ovih devet zemalja čini čak trećinu članica EU-a. Spomenuo je politički i ekonomski značaj ovog formata. Prioriteti su tijekom hrvatskog predsjedanja bili sigurnost, zaštita okoliša i ostalo, a potvrđena je i važnost Mediterana. "Današnja Splitska deklaracija dobro je sažela raspravu", reko je Plenković.
Raspravom je dominirala tema odgovora na rastuće cijene energenata, otkrio je premijer. Razgovaralo se i o situaciji na Bliskom istoku, nemogućnosti izlaska energenata kroz Hormuški tjesnac, kao i o novim napetostima sa Saudijskom Arabijom.
"Dotakli smo sve što je danas bitno", zaključio je dodavši da je Hrvatska zaključila svoje predsjedanje formatom MED9.
Financijski okvir za manje zemlje
Ciparski predsjednik Nikos Christodoulides govorio je o višegodišnjem financijskom okviru i tome kakav će pristup imati manje zemlje. Naglasio je da je potrebna suradnja u regiji. "Cipar je geografski blagoslovljen jer se nalazi na sjecištu triju kontinenata, dajemo doprinos kao stabilan i pouzdan partner između Europe i Bliskog istoka" rekao je.
Naglasio je važnost teme klimatskih promjena.
Cijene goriva
Giorgia Meloni govorila je o visokim cijenama goriva u Italiji. Kaže kako je iznimno važno razgovarati o konvergenciji zemalja jer je to u interesu cijelog EU-a.
"Teme kojih smo se dotakli pokazuju koliko je važno za cijelu Europu razmišljati o svojim južnim obalama", rekla je.
Meloni kaže i kako je razgovarala s predsjednicom EK-a.
Stopa inflacije, govori, nije ona koja je planirala prije tri godine. Naglašava važnost praćenja izdataka.
Kohezija je važna
Premijer Malte Robert Abela kaže kako griješe oni koji smatraju da je kohezija politika prošlosti.
"Za nas je kohezija iznimno važna, kao i poljoprivreda i na tome ćemo inzistirati. Izazovi su prije bili mnogo manji nego danas. Razumijem stav Vijeća EU-a da treba razmotriti što raditi s proračunom i koje njegove dijelove smanjiti ili povećati. Do kraja godine moramo definirati višegodišnji financijski proračun, za nas je to pitanje nacionalnih prioriteta", poručio je.
Jasno je rekao da ne mogu prihvatiti uvođenje novih poreza, ali o drugim stvarima se može razgovarati.
"Trebamo ispuniti ciljeve vezane uz klimatske promjene. Treba smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima. Moramo definirati i rezerve", poručio je.
Migracije
Slovenski premijer Janez Janša nazvao je splitski sastanak jednim od najvažnijih. Govoreći o migrantima, kaže da se brojevi ne smanjuju te da "nešto treba učiniti".
"Očito je da imamo probleme s prolazima kroz Sarajevo i Beograd i da se nastavlja ta balkanska ruta", kaže dodajući da to utječe na sve. Dodaje da su zemljle na vanjskoj granici više opterećene tim problemom te da su spremni pomoći jer žele snažnu kontrolu vanjskih granica, a manju kontrolu unutarnjih granica čijoj se eliminaciji teži jer je to osnovna ideja Schengena.
Portugal sljedeći predsjedatelj
Portugalski premijer Luis Montenegro predstavio je planove za portugalsko predsjedanje skupinom.
"Prvi izazov koji nam predstoji u EU-u jest upravljanje krizom koju trenutno proživljavamo, a odnosi se na porast cijena energenata, nafte i plina. Jedna od važnih tema je i sve što je vezano za demografiju", rekao je.
"Predstoji nam težak zadatak u predstojećoj godini", rekao je.
Na pitanje o migracijama, Montenegro kaže kako treba uzeti u obzir slobodno kretanje ljudi, posebno onih koji pripadaju Schengenu. Treba jačati regulativu među južnim susjedima kako bi se osnažila nastojanja u jačanju razvoja mjera i usmjeravanja migracijskih tokova. "Mislim da je to duh koji prevladava u Portugalu", kaže. Naglašava da se treba boriti protiv nezakoite migracije.
Cijene energenata
Plenković je na kraju govorio o tome da Vlada u Hrvatskoj regulira cijene energenata.
Ključ uspjeha je, prema Plenkovićevim riječima, postići balans između zemalja. Za sve će biti potrebni kompromisi.
"Hrvatska želi imati koristi od europskog proračuna, a kako ekonomski jačamo i naš će doprinos biti veći", rekao je.
I danas živimo posljedice migrantske krize iz 2015. i 2016. i zbog toga je, zaključio je hrvatski premijer, važno imati dogovor o proračunu.
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