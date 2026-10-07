Čelnici MED9 zabrinuti zbog cijena energenata. U Splitu dominirale teme koje bi mogle odrediti budućnost Europe

"Za nas je kohezija iznimno važna, kao i poljoprivreda i na tome ćemo inzistirati. Izazovi su prije bili mnogo manji nego danas. Razumijem stav Vijeća EU-a da treba razmotriti što raditi s proračunom i koje njegove dijelove smanjiti ili povećati. Do kraja godine moramo definirati višegodišnji financijski proračun, za nas je to pitanje nacionalnih prioriteta", poručio je.