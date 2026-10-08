"TAOCI TVRDE KOHABITACIJE"
Letica objasnio kako se može otkriti koga je SOA obavijestila o odlaganju opasnog otpada u Gospiću
Stručnjak za sigurnost Ante Letica, kod naše Nine Kljenak u Novom danu, govorio je o ulozi SOA-e u otkrivanju odlaganja opasnog otpada u Lici i istaknuo da predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković trebaju zatražiti nadzor u toj tajnoj službi jer bi se tako najlakše otkrilo što se događalo
Osvrćući se na činjenicu da je predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić ustvrdio da je SOA imala informaciju o odlaganju opasnog otpada u Gospiću još 2022. te da je o tome izvijestila nadležne institucije, a da su sve nadležne institucije to negirale, Ante Letica istaknuo je kako se sve to treba raščistiti.
"Vidim u medijima da pojedini političari i novinari za sve krive SOA-u. Ostojić kaže da je izvijestila, nadležne institucije tvrde da nisu. To se lako može razriješiti jer se može napraviti nadzor u SOA-i, a to mogu zatražiti i predsjednik Republike i premijer, pa da se vidi što je bilo i da se sve razjasni. Kad dođe nadzor u SOA-u oni moraju sve staviti na stol Vijeću za nacionalnu sigurnost i tako je najlakše napraviti I doći do informacija što su i kako radili", objasnio je Letica.
"Ne možemo SOA-u pretvoriti u komunalnu službu"
Kazao je kako ni on nema nikakve informacije, ali smeta mu što se SOA-u pokušava pretvoriti u komunalnu službu.
"Ni ja ništa ne znam, nemam insajderske informacije, a da ih imam ni ja ne bih smio ništa reći. Reći ću iz svojih ranije naučenih lekcija i onoga što sam između redaka uspio iščitati o ovome svemu što se u medijima i na mrežama objavilo. Nisam odvjetnik SOA-e niti državnog vrha, ali ne možemo SOA-u pretvoriti u komunalnu službu. Ne može SOA ići po Hrvatskoj i gledati gdje tko odlaže otpad, to joj nije zadaća", kazao je Letica i dodao kako im je zadatak da prikupljaju strateške informacije o kojima obavještava donosioce odluka u Hrvatskoj i pomaže im u tom ostvarivanju odluka.
"Ali, zasigurno, ako SOA ima informaciju da se negdje odlaže otpad koji ima elemente toksičnosti, radioaktivnosti ili je ilegalan, a to ima i veze s organiziranim kriminalnom, još i s elementima međunarodnog organiziranog kriminala – o tome sigurno treba izvijestiti institucije, a one dalje trebaju raditi po svojim zadaćama", objasnio je.
"Izvješćuju institucije koje utvrđuju je li otpad radioaktivan"
Napomenuo je da mi ne znamo koga je SOA obavijestila jer su te informacije označene određenim stupnjem tajnosti.
"Oni mogu dobiti informacije da se odlaže opasni otpad, ali ne mogu reći da je to radioaktivni ili toksični otpad nego o tome izvješćuju nadležne institucije koje moraju utvrditi kakav je to otpad, je li otrovan ili radioaktivan, je li opasan za zdravlje i tlo,... Nadležne institucije dalje mogu tražiti njihovu pomoć oko traženja i informacija i veza povezanih s time. U ovom slučaju nemamo odgovor na nekoliko pitanja: kako je SOA došla do te informacije, tko je izvor, ima li taj izvor odnos sa SOA-om, je li taj izvor trebalo zaštititi, je li to strana služba... Mi to ne znamo", upozorio je bivši šef operative SOA-e.
"SOA nije zadužena za otpad, nisu dio represivnog aparata, nijedna njihova rečenica ne može biti u sudskom spisu, a kamo li neka informacija do koje dođu mjerama prikupljanja podataka. Oni mogu biti samo potpora DORH-u i USKOK-u u otkrivanju i procesuiranja najtežih kaznenih djela. Oni imaju preventivnu ulogu – kad se planira teško kazneno djelo organiziranog kriminala da prikupe podatke na vrijeme i predaju informacije službama koje imaju alate da to na vrijeme spriječe", dodao je.
"Mi smo taoci dva čovjeka"
Na napomenu Nine Kljenak da nisu u Gospiću "odložena tri madraca i četiri čarape nego se dugo vremena odlaže jako puno opasnog otpada" te da je čudno kako nitko nije to vidio, Leticsa je kazao kako se nalazimo u "suludoj situaciji" .
"Nalazimo se u izazovnoj situaciji u okruženju, ali i u Ukrajini i Bliskom i srednjem istoku, u svijetu se sprema sukob širih razmjera, imamo na vratima energetsku i gospodarsku krizu, a SOA-u se razvlači zbog ovoga. To treba prekinuti kako god i utvrditi što je bilo. Ništa SOA-u ne oslobađa odgovornosti, ali to se treba utvrditi", naglasio je Letica.
"Od 2020. godine i te famozne tvrde kohabitacije, mi smo taoci dva čovjeka. SOA već dvije godine nema čelnog čovjeka nego samo zamjenika, kažu da dobro radi posao, ali on je zamjenik, a ne čelni čovjek SOA-e. Zašto imamo zamjenika, zašto se njega ne imenuje za čelnog čovjeka? Vojska, diplomacija, SOA, to su sve pitanja odnosa perdsjednika i premijera, koja se gomilaju i ne rješavaju. Pripadnici SOA-e imaju problem i tko kaže da ga nemaju ne razumije kako radi ta služba i koji su odnosi unutar te službe. Ta služba mora raditi u tišini jer je tišina njihovo okruženje", upozorio je.
"Pretvorili smo Hrvatsku u ilegalno odlagalište otpada"
Rekao je i da su izvještaji SOA-e premijeru i predsjedniku Republike sažeci informacija o onome što utječe na njihove strateške odluke.
"Pretvorili smo Hrvatsku i ilegalno odlagalište, ali ne može se državni vrh izvještavati o svakom odlagalištiu ilegalnom otpada. SOA Državnom inspektoratu, primjerice, javi da ima informaciju o odlaganju opasnog radioaktivnog otpada, DIRH uzorkovanjem utvrdi da je to radioaktivno, dalje moraju raditi druge institucije koja SOA može samo pomagati u daljnjem prikupljanju informacija. Nitko ne sprečava SOA-u da radi na tome, ali treba imati ulaznu informaciju koja ima neku perspektivu", kazao je Letica.
"Ovo se mora raščistiti, ne smije se dozvoliti da se SOA koristi kao alat ili sredstvo za interne političke obračune. To nije dobro ni za SOA-u ni za Hrvatsku", zaključio je sigurnosni stručnjak.
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