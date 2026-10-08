Letica objasnio kako se može otkriti koga je SOA obavijestila o odlaganju opasnog otpada u Gospiću

"Oni mogu dobiti informacije da se odlaže opasni otpad, ali ne mogu reći da je to radioaktivni ili toksični otpad nego o tome izvješćuju nadležne institucije koje moraju utvrditi kakav je to otpad, je li otrovan ili radioaktivan, je li opasan za zdravlje i tlo,... Nadležne institucije dalje mogu tražiti njihovu pomoć oko traženja i informacija i veza povezanih s time. U ovom slučaju nemamo odgovor na nekoliko pitanja: kako je SOA došla do te informacije, tko je izvor, ima li taj izvor odnos sa SOA-om, je li taj izvor trebalo zaštititi, je li to strana služba... Mi to ne znamo", upozorio je bivši šef operative SOA-e.