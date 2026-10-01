Meloni traži od von der Leyen da dopusti prekoračenje proračunskih ograničenja

Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis također je u srijedu uputio pismo Ursuli von der Leyen, predsjedniku Vijeća Antóniju Costi i predsjedniku Euroskupine Kyriakosu Pierrakakisu; kritizirao je zahtjev da zemlje smanje potrošnju energije te umjesto toga pozvao na osiguravanje većeg fiskalnog prostora. "Već smo na sastanku Ecofina pokrenuli pitanje potrebe da se pri izračunu europskih ciljeva koje treba ispuniti i dopuštenog deficita uzme u obzir viša inflacija zabilježena u tom razdoblju", rekla je Meloni.