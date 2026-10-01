energetska kriza
Meloni traži od von der Leyen da dopusti prekoračenje proračunskih ograničenja
Talijanska premijerka Giorgia Meloni želi da Europska komisija ublaži fiskalna pravila kako bi se državama omogućilo da više pomognu tvrtkama i obiteljima u suočavanju s rastućim cijenama, uzrokovanim poremećajima u opskrbi energijom.
Oglas
Obraćajući se medijima u srijedu, Meloni je izjavila da o tom pitanju piše predsjednici Komisije Ursuli von der Leyen te da želi da se o tome raspravlja na predstojećim sastancima Vijeća za ekonomske i financijske poslove (Ecofin) i Europskog vijeća, piše Politico.
"Smatramo da je, suočeni s rastućom inflacijom uzrokovanom visokim svjetskim cijenama energije, potrebno državama članicama osigurati dodatnu fleksibilnost za pružanje potpore kućanstvima i poduzećima", rekla je Meloni.
Europske zemlje bore se s višim troškovima energije uzrokovanima ratom te strahuju da će povećani troškovi ugroziti krhki gospodarski rast i potaknuti inflaciju.
PROČITAJTE JOŠ
U rujnu je inflacija ubrzala u glavnim gospodarstvima eurozone. U Italiji je, prema preliminarnim podacima talijanskog statističkog zavoda, skočila s 3,2 % na 4,1 %.
"Pišem predsjednici von der Leyen kako bih osigurala da se to pitanje razmotri na sastanku Ecofina koji će se održati sljedećeg tjedna u Luxembourgu, a zatim, naravno, i na sljedećem sastanku Europskog vijeća, za dva tjedna", rekla je Meloni.
Cijene benzina već tjednima predstavljaju najveće političko pitanje u Italiji, dovodeći vladu u nezgodan položaj. Političke stranke već se pripremaju za kampanju uoči nacionalnih izbora iduće godine.
Talijanska vlada troši više od svojih prihoda – u iznosu većem od 3 % BDP-a – čime premašuje fiskalne ciljeve EU-a. Vlada premijerke Meloni planira iduće godine postići cilj od 3 %, nakon što to nije uspjela učiniti ove godine.
Nekoliko drugih zemalja također bilježi deficit iznad ili blizu granice od 3 %, pa bi Meloni u Europskom vijeću mogla pronaći saveznike u svojoj borbi za veću fleksibilnost.
Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis također je u srijedu uputio pismo Ursuli von der Leyen, predsjedniku Vijeća Antóniju Costi i predsjedniku Euroskupine Kyriakosu Pierrakakisu; kritizirao je zahtjev da zemlje smanje potrošnju energije te umjesto toga pozvao na osiguravanje većeg fiskalnog prostora. "Već smo na sastanku Ecofina pokrenuli pitanje potrebe da se pri izračunu europskih ciljeva koje treba ispuniti i dopuštenog deficita uzme u obzir viša inflacija zabilježena u tom razdoblju", rekla je Meloni.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas