novinar Jutarnjeg lista
Miljuš o smrti Kristiana Periša: Mogu zaključiti samo da se išlo u zataškavanje
Gost naše Nine Kljenak bio je novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš. Razgovarali su o smrti Kristiana Josipa Periša.
Oglas
"Tu nedjelju dobio sam informaciju da su četiri medicinska tehničara privedena zbog teškog ubojstva. U 40 godina koliko radim novinarski posao, nisam se susretao s tim. To je bio veliki alarm. Poslao sam upit ravnateljici klinike. Dobio sam potvrdu informacije", kratko je kronologiju opisao Dušan Miljuš.
"Pojavila se ta snimka. Ja sam isto došao u posjed te snimke. Dosta smo raspravljali u redakciji i odlučili smo da nećemo objaviti tu cjelovitu snimku od osam minuta. Inače, cijela snimka traje dva sata. Odlučili smo objaviti 'screenshotove' iz snimke i mislim da je postojao javni interes za tim. Vidimo što je to izazvalo", dodao je.
Miljuš nastavlja:
"Riječ je o psihijatrijskoj klinici koja prima najveći broj pacijenata u gradu, a nema obučene tehničare. Policija može asistirati do ulaska. Vidimo iz očitovanja ravnateljice da je policija ušla, vidjela Kristiana Periša zavezanog za krevet i dezorijentiranog. Ali sami liječnici su im u dva navrata rekli da nema potrebe za intervencijom.
"Po jednoj verziji, prijem pacijenta je u 14:30, po drugoj verziji je to 13:20. Tu već imamo nerazmjer. U 15:23, policija u razgovoru s liječnicom kaže da Periš nije htio ući u bolnicu, da želi pričati samo s policijom, kaže da su ga već jednom gušili i vezali za krevet. Ali u 17 sati liječnica policajcima kaže da ne treba daljnje postupanje jer je zavezan za krevet i nije agresivan."
Pa ipak, dodaje kako u cijeloj priči postoji puno proturječja.
"Ali imate kontradikciju, ravnateljica kaže kasnije da je pristao primiti terapiju, na vlastiti zahtjev dobio je i obrok, bio smireniji, ali i dalje ne želi ostati. Tek nakon večernje vizite krenula je agresivnost. Ali na snimci se vidi da on ima pojaseve oko gležnjeva, da mu tehničari stišću ruke, prsa, vrat", kaže.
Dodaje kako bi, po njegovom mišljenju, cijeli slučaj pokušao biti zataškan.
"Objašnjenje je da ih je on htio udarati ili pljuvati, da je čak imao i nekakav bokser, ali policija to demantira. To je demantirao i ministar Davor Božinović. Mogu zaključiti samo da se išlo u zataškavanje, da je obitelj možda prihvatila objašnjenje da je riječ o zastoju srca, to bi tako vjerojatno i prošlo", kaže Dušan Miljuš.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas