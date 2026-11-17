"Po jednoj verziji, prijem pacijenta je u 14:30, po drugoj verziji je to 13:20. Tu već imamo nerazmjer. U 15:23, policija u razgovoru s liječnicom kaže da Periš nije htio ući u bolnicu, da želi pričati samo s policijom, kaže da su ga već jednom gušili i vezali za krevet. Ali u 17 sati liječnica policajcima kaže da ne treba daljnje postupanje jer je zavezan za krevet i nije agresivan."