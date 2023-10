Mirela Holy: Posljedice požara u Osijeku konzumirat ćemo kroz meso

Podijeli :

Bivša ministrica okoliša i prirode Mirela Holy u Novom danu je komentirala katastrofalan požar tvrtke Drava International u Osijeku, kao i posljedice koje ima na okoliš, odnosno, je li moguće spriječiti tako nešto.

“Postoje zakonske odredbe i oni su usklađeni s europskim direktivama. Europska unija, inače, ima najviše standarde kad se radi o zaštiti okoliša, ali obaveza je države ne samo propisati mjere, nego ih i provoditi”, komentirala je Holy i dodala:

“Od onečišćenja zraka u EU umire oko 300.000 ljudi godišnje, za što su odgovorne lebdeće čestice, da ih tako nazovem, kojih je velika koncentracija u zraku zbog ovog požara.”

Plastika je ogroman svjetski problem i pokušava se smanjiti njeno korištenje na svim razinama, a ovakve katastrofe samo su potvrda nužnosti donošenja ključnih promjena u načinu na koji živimo.

“Ovo jasno govori koliko je bitna zelena tranzicija i potrebno je zamijeniti ju biološkim alternativama. Plastika nije održivi materijal i jako ju je teško reciklirati. Uvijek morate gledati i ekonomski efekt. Ako transport, obrada i korištenje različite energije ne opravdavaju s ekonomske strane reciklažu plastike, a u tom procesu proizvodi više toksičnih tvari i emisija u okoliš, tad se ne ide u nju”, tvrdi bivša ministrica.

Pojasnila je što se događa kad tolika količina plastike završi u požaru ove vrste.

“Pri temperaturama od 450 do 650 stupnjeva dolazi do oslobađanja dioksina, a oni su najveći otrovni plinovi. Uz to su kancerogeni i izazivaju cijeli niz teških oboljenja. Posljedice ovog požara konzumirat ćemo kroz mesne namirnice jer su i životinje ugrožene. U okolišu je sve povezano i sve kruži. Prozivodnja hrane u Slavoniji se distribuira ne samo u Hrvatskoj, nego i izvan nje. Naravno da su ljudi u blizini tvrtke najviše pogođene, ali posljedice su šire. Vjerojatno će se morati micati tlo, direktno kontaminirano požarom. A kontaminirani su i zrak i voda”, objasnila je Holy.

Drava International je gorjela ukupno četiri puta unazad 12 godina, na što je upozorio i osječko-baranjski župan Ivan Anušić te pozvao da se napokon riješi očiti problem.

“Zakazale su inspekcijske službe, prvenstveno ona za zaštitu okoliša. Nevjerojatno mi je da se Državni inspektorat, pod koji spada, nije uopće oglasio. Ovo je treći požar unazad nekoliko godina i ne bih ulazila radi li se o namjernom požaru, ali da se provodio pravilan nadzor, on bi vjerojatno bio spriječen”, zaključila je Mirela Holy.

