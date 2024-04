Mislav Herman: Crkva je moralna vertikala Republike Hrvatske

Podijeli :

Mislav Herman iz HDZ-a, koji je i u Gradskoj skupštini Grada Zagreba gostovao je kod Sandre Križanec u N1 Studiju uživo gdje je govorio o programu HDZ-a i problemima grada Zagreba.

Kao najveći problem u Zagrebu Herman navodi problem zbrinjavanja otpada.

“Bilo je obećanje da će u prvoj godini mandata riješiti problem Jakuševca i zbrinjavanje otpada. Prošlo je tri i pol godine, a u problematici zbrinjavanja otpada nikada nije bilo više problema nego sada.”

Zagreb završio 85 posto projekata obnove: “Ponosni smo”

Dodaje kako je problem i to što nema plana za gospodarenje otpadom. “Bez plana ne možemo raditi ništa – ne možemo dobiti nikakvu dokumentaciju, niti povlačiti europska sredstva. Ista ta skupina SDP i Možemo! je u veljači 2022. u Gradskoj skupštini donesena odluka o hitnim izmjenama i dopunama plana gospodarenja otpadom, i još ga nema. Mi smo ga po zakonu, a oni su ga htjeli napraviti i ranije, trebali imati do posljednjeg dana prošle godine.”

Grad Zagreb jedini u Hrvatskoj ima maksimalnu stopu poreza na dohodak, podsjeća Herman.

“Ako nastavimo takvim tempom, a nastavit ćemo, bit će 220 milijuna eura ekstra na kraju godine. To vam je sedam stadiona u Kranjčevićevoj, sedam bazena u Španskom, četiri puta možemo obnoviti tramvajsku prugu, izgraditi dva Paromlina.”

“Crkva je moralna vertikala RH”

Herman se osvrnuo na izjavu Komisije HBK-a Iustitia et pax i kaže kako on ne smatra da je Crkva na taj način javnosti poručila za koga bi trebalo glasati.

Analitičari o poruci biskupa uoči izbora: “Ispada da je za Crkvu jedino rješenje HDZ”

“Crkva se smatra, svi mi koji smo vjernici to tako držimo, moralnom vertikalom u Republici Hrvatskoj i crkva se osjeća pozvanom, ako vidi da nešto nije uredu, reagirati na adekvatan način, ne navodeći za koga glasati i koju političku opciju izabrati. Ali pozivanje na poštovanje ustavnoga poretka u Republici Hrvatskoj, pozivanje na borbu protiv populizma i ispraznih obećanja, ja u tome zaista ne vidim ništa loše.”

Herman je komentirao i to što je malo žena na listama HDZ-a.

“Ja sam svoj profesionalni život posvetio ženama i naravno da bih volio da ih je na listama HDZ-a više. Moglo je uvijek biti bolje, ali HDZ, što se tiče poštovanja ženske kvote, mislim da se uistinu nema čega sramiti.”

Komunikacija kampanje HDZ-a

Herman poručuje da je HDZ-u plan u kampanji naglašavati dosadašnje uspjehe.

Pupovac priznao da mu je Turudić lagao u oči: Ne treba razoriti sustav zbog jedne osobe

“Naše osnovno načele je načelo modernoga suverenizma i socijalne tržišne ekonomije. To znači da se pušta slobodno tržište, da se pušta slobodna ekonomija, ali da po potrebi država pomaže i uskače. Građanima Republike Hrvatske je postalo normalno da država normlano funkcionira i misle da tko god dođe na vlast, na čelo države, da će tako i biti jer da je to samo po sebi, ali to nije tako samo po sebi.”

Za Ivana Turudića, koji je potaknuo oporbu na prosvjede, kaže da je to samo skupljanje jeftinih bodova oporbe.

“Sve sigurnosne provjere su napravljene. Ljudi, za koje ga se optužuje da se s njima sastajao su ili pravomoćno osuđeni ili su u sudskim procesima. Ni na koji način, nikome tu nije pogodovano. Zašto bi morali onda raditi problem oko Ivana Turudića koji je osudio, u krajnjem slučaju Ivu Sanadera i Hrvatsku demokratsku zajednicu. Uistinu ne vidim problem u gospodinu Turudiću.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

UŽIVO Kraj potrage za malom Dankom: Dvije osobe uhićene zbog ubojstva, srpski mediji objavili što se dogodilo Nova akcija EPPO-a: Ukupno 23 uhićenih zbog izvlačenja 600 milijuna eura iz fonda za oporavak nakon pandemije