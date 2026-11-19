BUDUĆNOST UMJESTO RATOVA
Bojkot nastave u pet gradova: Mladi izlaze na ulice, podržao ih i SSSH
Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) izvijestio je u četvrtak da podržava inicijativu Štrajk mladih, koja u petak organizira bojkot nastave u pet hrvatskih gradova kako bi Vladi i lokalnim vlastima uputila zahtjeve za poboljšanje kvalitete života.
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Bojkot nastave inicijativa organizira u sklopu međunarodnog pokreta International Youth Strike, koji okuplja učenike i studente u više od 25 europskih zemalja. U Hrvatskoj su prosvjedna okupljanja najavljena u Zagrebu, Osijeku, Puli, Rijeci i Zadru pod sloganom "Za našu budućnost, a ne njihove ratove".
Zašto im daju podršku?
"Zahtjevi mladih nisu samo pitanja njihove generacije. Dostupno i priuštivo stanovanje, smanjenje troškova života, kvalitetne javne usluge, očuvanje okoliša i protivljenje militarizaciji društva pitanja su koja se tiču svih nas i budućnosti društva u kojem živimo. To su ujedno pitanja koja su usko povezana sa sindikalnom borbom za veće plaće, dostojanstven život i pravedniju raspodjelu društvenog bogatstva", poručio je SSSH.
Napominju da je prosvjed "Hrvatska zajedno za veće plaće“, koji je SSSH 18. travnja organizirao s drugim sindikalnim središnjicama, pozvao na buđenje i akciju kako bi zajednički zatražili i izborili veće plaće i mirovine, društvo bez korupcije te priuštivo stanovanje i troškove života.
Ističu da je izostao odgovor vladajućih na njihove zahtjeve i zahtjeve desetaka tisuća građana i građanki, među kojima u velikom broju i mladih, koji su se odazvali prosvjedu. Troškovi života i dalje rastu, plaće mnogima nisu dovoljne za dostojanstven život, a korupcija ostaje ozbiljan društveni problem, upozorili su.
Pozvali sve sindikate i organizacije da podrže Štrajk mladih
SSSH naglašava da iskustvo sindikalnog organiziranja i radničkog aktivizma pokazuje da se promjene ne događaju preko noći niti ih vlast poklanja sama od sebe te da iza svakog prosvjeda, štrajka i druge akcije stoji organiziranje, upornost i solidarnost.
"To znači i doprijeti do onih koji se boje suprotstaviti, koji su izgubili vjeru da se nešto može promijeniti ili su iscrpljeni svakodnevnom borbom za egzistenciju. Zato je važno stvarati prostor za zajedničko djelovanje i povezivati različite generacije i društvene skupine oko zahtjeva za pravednije društvo", navode.
SSSH podržava zahtjeve mladih upućene Vladi i lokalnim vlastima, kojima se traži dostupno i priuštivo stanovanje, smanjenje troškova života, poboljšanje kvalitete javnih usluga, demilitarizacija i sustavno rješavanje problema ekocida.
Pozivaju udružene sindikate SSSH-a i druge organizacije da se pridruže podršci Štrajku mladih jer su mladi, kako navode, prepoznali da bolju budućnost mogu osigurati jedino vlastitim građanskim angažmanom i solidarnošću.
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