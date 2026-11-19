"Zahtjevi mladih nisu samo pitanja njihove generacije. Dostupno i priuštivo stanovanje, smanjenje troškova života, kvalitetne javne usluge, očuvanje okoliša i protivljenje militarizaciji društva pitanja su koja se tiču svih nas i budućnosti društva u kojem živimo. To su ujedno pitanja koja su usko povezana sa sindikalnom borbom za veće plaće, dostojanstven život i pravedniju raspodjelu društvenog bogatstva", poručio je SSSH.