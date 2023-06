Mrak Taritaš: Za opciju sam uvođenja poreza na imovinu

Podijeli :

N1

Anka Mrak Taritaš bila je gost N1 Studija uživo.

“Dogovor Vlade i sindikata je na tragu toga da premijer daje mrvice sa stola samo da ima mir. No, nije mi jasno kako to kad su suci odlučili ne raditi svoj posao, premijer je to jako brzo riješio. No, oni ne rade sami, zašto su ti drugi radnici u nemilosti premijera? Zašto ih nije primio i probao riješiti njihov problem? Nije mi jasno zašto je odlučio ne primiti ih, nečime su mu se zamjerili. Naš premijer je sujetan”, rekla je saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš.

Mrak Taritaš: Izborne jednice krojene po HDZ-u; Hrebak: Evo zašto to nije istina Mrak Taritaš: Glavni cilj Hoda za život je podčinjavanje žena

Ona kaže da misli da su ministri ti koji trebaju pregovarati i ti koji se trebaju boriti za veće plaće radnika u svom resoru.

“Podržavam to da se mora sjesti s njima za stol, nerealno je i za očekivati je da im se izađe u susret. Stanje državne blagajne je odlično zbog inflacije. Vlada nije ni orala ni kopala, to je zato jer su dizali cijene. Tu ima prostora za dizanje plaća. Svako dizanje plaća će utjecati na povećanje inflacije, ali nisam sigurna da to može biti argument”, rekla je.

Mrak Taritaš navodi da ćemo do kraja godine imati 180 tisuća stranih radnika, prije 9 godina smo ih imali 3 tisuće te zastupnica kaže kako je useljenička politika izutetno važna tema.

“Njemački ministar je otišao u Južnu Ameriku i rekao da imaju potrebu za radnom snagom i sad im je Brazil u fokusu. Oni trebaju 180 tisuća inženjera, to je jedan grad u Hrvatskoj, a i mi ćemo trebati. Mi smo apsolutno nespremni za to sve zajedno. Ne znamo ni koliko radnika radi u Hrvatskoj, a kolikoj brojki je bio mjesto tranzita. Imamo milijun i 600 tisuća zaposlenih i oko 150 tisuća strane radne snage, to je 11 posto. Nije spomenut problem useljeničke politike. Kakvu zemlju želimo 2050.?”, rekla je.

Mrak Taritaš kaže da je za opciju uvođenja poreza na imovinu.

“S time treba krenuti oprezno. Treba odrediti do kojeg iznosa nema poreza, moramo i prvo evidentirati pa napraviti procjenu nekretnine. Imamo jedan veliki portfelj nečega što je izvan sustava. Ne treba plašiti ljude nego dati im određene kriterije. Optrilike 50 tisuća stanova u Zagrebu je bilo izvan korištenja. S jedne strane je potreba za izgradnjom, a s druge strane rade teret. To je jedna ozbiljna priča”, rekla je.

Dotaknula se i izborne godine.

“Superizbnorna godina će bit superinteresantna. Za liberale bi bilo najbolje da se okupimo, ali moramo maknuti svoje sujete. Pitanje je imaju li HSLS i HNS svoju budućnost izvan HDZ-a”, zaključila je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.