"Zabrinjavajuće je što smo u nekoliko zadnjih tjedana bili svjedoci požarima na Kukuljanovu u Rijeci, u Galižani kraj Pule i sada u Metisu. Pozivam nadležne institucije odnosno policiju i inspektorat da utvrde i očituju se je li postoji poveznica tih požara. U danima koji su pred nama razgovarat ću s čelnim ljudima Metisa oko stanja sigurnosti na ovom pogonu jer to nije prvi put da je izbio požar na ovom području", naglasio je gradonačelnik Grbin. Zahvalio je svim vatrogascima na angažmanu u sudjelovanju gašenja požara.