Policija objavila uzrok požara u reciklažnom centru Metis u Puli

Pulski gradonačelnik Peđa Grbin, pozivajući se na informacije županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, izjavio je u subotu ujutro kako zrak zbog požara u reciklažnom centru Metis, nije onečišćen u mjeri u kojoj bi ugrožavao zdravlje građana te je pritom najavio da će u Prostornom planu koji je u postupku donošenja biti predviđena lokacija koja će omogućiti izmještanje sadašnjeg pogona na sigurniju i od grada udaljeniju lokaciju.