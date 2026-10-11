završen očevid
Policija objavila uzrok požara u reciklažnom centru Metis u Puli
Termička reakcija nastala u unutrašnjosti hrpe nerazvrstanog otpada uzrok je požara koji je u petak navečer izbio u reciklažnom centru Metis u Puli, izvijestila je u nedjelju istarska policija koja je zajedno s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obavila očevid na mjestu događaja.
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Neslužbeno se doznaje kako je požar buknuo u unutrašnjosti hrpe otpada koji su dovezli pravni subjekti na daljnji postupak i koji je bio još nerazvrstan.
Požar na području odlagališta Metis u Puli izbio je u petak poslijepodne, a u potpunosti je ugašen u subotu u 6.50 sati. Zahvaćena je veća količina miješanog otpada, među kojim su plastika i drvo.
Gusti crni dim nadvio se tijekom večeri nad pulskom četvrti Šijana zbog čega je prometna policija u jednom trenutku zatvorila za promet dio Ulice Valica, kako bi se vatrogascima omogućilo nesmetano gašenje požara.
Vatra je zahvatila miješani otpad i to većim dijelom plastični, a na terenu je tijekom večeri bilo 25 vatrogasaca s jedanaest vozila iz pulske javne vatrogasne postrojbe te dobrovoljnih vatrogasnih društava Pula i Medulin.
Pulski gradonačelnik Peđa Grbin, pozivajući se na informacije županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, izjavio je u subotu ujutro kako zrak zbog požara u reciklažnom centru Metis, nije onečišćen u mjeri u kojoj bi ugrožavao zdravlje građana te je pritom najavio da će u Prostornom planu koji je u postupku donošenja biti predviđena lokacija koja će omogućiti izmještanje sadašnjeg pogona na sigurniju i od grada udaljeniju lokaciju.
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