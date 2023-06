“Na zemljišno knjižnom odjelu stoji cjelokupan pravni promet nekretnina u RH”

Podijeli :

Marija Antunović, sudska savjetnica u zemljišno knjižnom odjelu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu bila je gost Novog dana.

“Reakcije ministra zasad nisu dobre, mi želimo nastavak pregovora i konkretnu ponudu. U dosadašnjim razgovorima to nismo dobili, to je vrlo neozbiljno od Vlade. S obzirom što sve stoji, netko će morati snositi posljedice za ovo. Razgovori traju, ali se cijelo vrijeme ponavljaju jedne te iste stvari – kažu da ne mogu selektivno povećati plaće, a to su dosad radili. Smatramo da se nama može povećati plaća i smatramo da se u proračunu može pronaći novac i za nas”, rekla je sudska savjetnica Marija Antunović.

Navodi da ministratsvo kaže da želi ulagati u učinkovito pravosuđe, ali zato mora ulagati u ljudske resurse, a to su oni.

“Plaće nam se kreću od 600, 700 eura. Ja kao visokoobrazovana osoba imam plaću od 980 eura plaću. Kome god to kažemo, ljudi nas podržavaju i kažu nam da ustrajemo u štrajku. Priča se o trendu smanjenja ljudi u štrajku, ali ljudi do kraja lipnja moraju iskoristiti i godišnje odmore. Mi smo u štrajku, to je manipulacija informacijama. Oni koji su do sad štrajkali nisu dobili ovakvu tužbu da im se mora utvrditi zakonitost štrajka. Vrhovni sud je u svojoj odluci rekao da je pravo na plaću osnovno pravo iz radnog odnosa. Ovo nam je bilo vjetar u leđa, ostajemo u štrajku do kraja”, kazala je.

Antunović također navodi: “Sudstvo vrije, apsolutno smo podržali naše suce. Oni su sudbena vlast, ali uz njih stojimo i mi savjetnici, upisničari, zapisničari. Vlada je krenula selektivno povećati plaće, a ne možete jednoj skupini u sudstvu povećati, a drugu zaboraviti”.

Sudska savjetnica kaže da ih suci podržavaju u njihovim zahtjevima, ali borba je sada na njima.

“Obustavili smo rad, radimo samo na hitnim predmetima. Sindikat je bio prilično odgovoran pa je dogovoreno što će se raditi, a što neće. A to su poslovi gdje bi nastala nenadoknadiva šteta ljudima ako ne radimo na tim predmetima. Na zemljišno knjižnom odjelu stoji cjelokupan pravni promet nekretnina u RH. Na to se veže i bankarski i građevinski sektor i posljedice će biti velike. Ne shvaća nas se ozbiljno. Dovedeni smo pred zid, godinama nas se nije slušalo. Pozdravljamo cjelokupnu reformu plaća, ali treba prebroditi prijelazno razdoblje”, rekla je pa je dodala: “Ponuđeno nam je 60,80,100 eura, ali na to ne pristajemo. Ovdje je stvar jačanja sudstva. Sustavno smo zanemarivani desetljećima”.

Antunović kaže da trenutno stoji i APN, osim u onim slučajavima kad su ljudi vezani određenim rokom pa se tad izlazi ususuret strankama i riješava se njihov slučaj.

“Prosvjed je najavljen za 30. lipnja, ako do kraja tjedna ne dobijemo određenu ponudu, idemo u mirni prosvjed. Ako ministar ima mandat riješiti ovaj problem, on će ga riješiti. Početkom godine je uveden euro, porasle su cijene roba i usluga, BDP je ostao isti. Mogli su predvidjeti da će se morati povećati plaća. Mi moramo dobiti ovaj dodatak jer smo egzistencijalno ugroženi. Sudski savjetnik je postao trajna pozicija, a trebao bi biti prijelazno razdoblje za položaj suca, oni tad odlaze u privatni sektor gdje su plaće veće. Nekoliko se osoba promijeni tijekom rješavanja teškog spisa, zato to toliko traje”, zaključila je.

