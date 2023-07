Napeto između Milanovića i Plenkovića: Vidimo da su počeli neki sitni kompromisi

Podijeli :

Komunikacijska stručnjakinja i politička analitičarka Ankica Mamić gostovala je u Studiju N1 televizije u kojem je komentirala političke aktualnosti.

Govorila je o imenovanju ravnatelja VSOA-e. Kaže da su čelnici doveli državu u situaciju da se o takvoj jednoj važnoj stvari odlučuje u zadnjim sekundama te da takvo ponašanje građanima šalje poruku kako se ne događa ništa važno iako je u trenutcima dok u Europi traje rat ravnatelj Vojno obavještaje agencije sigurno važna osoba.

“Vidimo da su počeli neki sitni kompromisi, premijer Plenković iz pregovora je maknuo ministra Maria Banožića, i to je dobro. Da li je to bila reakcija na predsjednikovo obraćanje ili se gesta dogodila sama od sebe o tome će odlučivati svatko od nas, stvoriti svoje mišljenje”, smatra Mamić.

Napomenula je da je dobro da se ta gesta napravila. “S druge strane potpredsjedniku Vlade Tomislavu Medvedu teško je naći zamjerku. On predsjednika nije javno vrijeđao, on je hrvatski vojnik, branitelj, general HV-a, ima sve potrebne reference i prerogative za voditi te važne razgovore”, kaže Mamić i dodaje da ovo nije pitanje u kojem pametniji popušta već da ovdje trebaju popustiti svi kako bi se zaštitili nacionalni interesi.

Na pitanje radi li se o slučajnosti da svaki put kad se pojavi neka afera, poput ove plinske, javi predsjednik Zoran Milanović s nekom temom iz obrambenog resora, ili je možda to neki dogovor s kojim predsjednik “spašava” HDZ, Mamić odgovara da je ovaj put tajming bio takav. “Večeras ističe mandat ravnatelju VSOA-e. Možda je nekad to i planirano kao nekakav spin, ali ova afera oko plina je prevelika da bi je bilo što zasjenilo”, kaže Mamić.

“U ovom trenutku izbor ravnatelja VSOA-e je izuzetno važno pitanje za Hrvatsku, ali izgleda kako nam naši čelnici poručuju da to nije važno, da nije važno da nemamo ambasadore. Pa ako nije važno, ajmo mi to ukinuti. To plaćaju građani plaćanjem poreza”, kaže Mamić.

Također kaže da ne vjeruje da je pojavljivanje problema oko imenovanja ravnatelja VSOA-e spin predsjednika kojim pomaže HDZ-u. “Ovaj put ne vjerujem, ali za druge afere, bilo je elemenata zbog kojih se i tako moglo zaključiti”, kaže Mamić.

“Mi već jako dugo nemamo adekvatne komunikacije između dva čelna čovjeka u državi”, napominje Mamić i dodaje da se između njih dogodilo jako puno toga da bi se moglo odjednom riješiti.

Kaže da predsjednikovim dramatičnim obraćanjem javnosti otvoren prv komunikacijski kanal kad je premijer odmah drugi dan iz komunikacije povukao ministra obrane.

Komentirala je i obraćanje predsjednika. Kaže da je Milanović uspio nametnuti narativ da premijer preko ministra obrane pokušava preuzeti tajne službe. “Meni je potpuno logično da predsjednik iz svoje pozicije nameće taj narativ, a s druge strane premijer je tu morao hitno reagirati da se ta priča ne ulovi da ta priča ne posten spin, što je HDZ-u važno zbog nedaleke povijesti”, kaže Mamić i naglašava kako je zbog brze reakcije premijera došlo do jednog komunikacijskog remija koji bi mogao pomoći brzom rješavanju situacije.

“Komunikacija je jedini način da se dođe do rješenja i kad su pravno obje strane tvrdo zakopane u svoju poziciju”, kaže Mamić.

