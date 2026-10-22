ponovno u kvaru
Nastavljaju se problemi s najvećim Jadrolinijinim brodom: Otkazane sve linije
Jadrolinija je obavijestila putnike da zbog tehničkog problema na brodu "Dalmacija" otkazuje sva međunarodna putovanja do 5. siječnja 2027. godine.
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Putnicima koji su kupili karte bit će isplaćena naknada u skladu s europskom uredbom o pravima putnika u pomorskom prijevozu. Iz kompanije su se ispričali putnicima zbog nastalih neugodnosti, prenosi DUlist.
Tehnički problemi s "Dalmacijom" pojavili su se i ljetos. U kolovozu je brod zbog ozbiljnog kvara na motoru povučen iz prometa, što je poremetilo veze između Hrvatske i Italije usred turističke sezone.
Brod tada nije isplovio iz Dubrovnika, a iz Jadrolinije su potvrdili otkazivanje putovanja za Anconu i Bari. Nisu iznosili detalje o kvaru ni procjenu trajanja popravka, nego su samo poručili da stručne službe rade na tome da se brod što prije vrati u plovidbu.
Nakon toga uslijedila je još jedna obustava plovidbe zbog tehničkog problema. Prema tadašnjoj obavijesti, međunarodne linije bile su otkazane do 9. rujna, ali se taj prekid produljio. Najnovija odluka znači da brod neće prometovati na međunarodnim linijama ni tijekom idućih mjeseci.
"Dalmacija" je postala dio Jadrolinijine flote 2024. godine, kada ju je kompanija kupila za 18 milijuna eura. Brod je izgrađen 1993. u norveškom brodogradilištu Fosen Mekaniske Verksteder AS pod imenom "Oslofjord".
Rekonstruiran je 2014. u finskom brodogradilištu STX prema projektu tvrtke OSK Design, koja surađuje s vodećim svjetskim brodarskim kompanijama.
S kapacitetom od oko 1800 putnika i 350 automobila, "Dalmacija" je najveći brod u povijesti Jadrolinije. Plovilo postiže prosječnu brzinu od 17 čvorova, a putnicima nudi dva restorana, tri bara, grill bar, igraonicu za djecu i otvorene palube. Tijekom rekonstrukcije putnički je prostor preuređen, a dio nekadašnjih kabina prenamijenjen je u duty-free zonu.
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