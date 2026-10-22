Stigle su kazne, Dinamo mora najviše platiti

PIXSELL / Davor Javorovic/PIXSELL

Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige Alan Klakočer donio je službene odluke o kaznama za utakmice 10. kola SHNL-a. Na meti sankcija našli su se Dinamo, Osijek i Hajduk, a klubovi su već zaprimili detaljna obrazloženja.

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Sukladno praksi UEFA-e, vodstvo lige objavilo je pregled izrečenih novčanih kazni po kategorijama prekršaja, pri čemu su svi klubovi sankcionirani zbog uporabe pirotehničkih sredstava svojih navijačkih skupina, javlja Sportklub.

Financijski je najgore prošao Dinamo, koji u blagajnu saveza mora uplatiti 2.400 eura zbog pirotehnike Bad Blue Boysa na gostovanju kod Slaven Belupa na stadionu Ivan Kušek Apaš u Koprivnici.

Za njim slijedi Osijek, koji je kažnjen s 1.500 eura zbog pirotehničkog showa Kohorte u domaćem susretu protiv Gorice na Opus Areni.

Najblažu kaznu iz ove serije dobio je Hajduk — Splićani će morati platiti 1.000 eura zbog uporabe pirotehnike Torcide na poljudskom ogledu protiv Varaždina.