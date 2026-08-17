Pokvario se najveći brod Jadrolinije: Otkazana nadolazeća putovanja

'Dalmacija' je bila raspoređena na održavanje linija između Splita i Barija ili Ancone, te između Dubrovnika i Barija. Linija za Anconu formalno je cjelogodišnja i izuzetno je važna za turizam i gospodarstvo velikog dijela Dalmacije i susjedne Hercegovine, a linije za Bari sezonskog su karaktera i u dosadašnjem dijelu sezone prevezle su respektabilan broj talijanskih turista.