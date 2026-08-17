Trajekt 'Dalmacija'
Pokvario se najveći brod Jadrolinije: Otkazana nadolazeća putovanja
Trajekt 'Dalmacija', najveći u povijesti flote državnog brodara Jadrolinija, doživio je ozbiljan kvar motora i na dulje vrijeme će biti izvan prometa.
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Zbog toga su do daljnjega, usred ljeta i ferragosta, potpuno obustavljene Jadrolinijine trajektne linije između Hrvatske i Italije, doznaje tportal.
'Dalmacija' je bila raspoređena na održavanje linija između Splita i Barija ili Ancone, te između Dubrovnika i Barija. Linija za Anconu formalno je cjelogodišnja i izuzetno je važna za turizam i gospodarstvo velikog dijela Dalmacije i susjedne Hercegovine, a linije za Bari sezonskog su karaktera i u dosadašnjem dijelu sezone prevezle su respektabilan broj talijanskih turista.
Kako tportal doznaje, ovaj trajekt tijekom vikenda nije isplovio iz Dubrovnika jer je na njegovom motoru ustanovljen krajnje ozbiljan kvar. Neslužbeno se tvrdi da će popravak trajati jako dugo.
Iz Jadrolinije su se, na upit tportala, javno ispričali svim putnicima na doživljenim neugodnostima.
'Zbog tehničkog problema broda Dalmacija moramo otkazati nadolazeća putovanja na trajektnim linijama prema Anconi i Bariju. Svim putnicima osiguran je povrat sredstava i troškova prouzročenih otkazivanjem putovanja sukladno Uredbi (EU) br. 1177/2010. Činimo sve što je u našim mogućnostima kako bi putnicima ponudili alternativni prijevoz. Stručne službe Jadrolinije čine sve kako bi brod Dalmacija bio uključen u plovidbu što prije, o čemu ćemo pravovremeno izvijestiti javnosti', kažu iz Jadrolinije.
U ovoj tvrtki izbjegli su odgovoriti na sva konkretna postavljena pitanja: o kakvom se točno kvaru radi, koji je planirani rok popravka broda i na kojoj lokaciji, postoji li zamjenski trajekt koji bi održavao linije za Italiju ili neko drugo alternativno rješenje, te koliki će biti vremenski period prekida u održavanju ovih linija.
Ovaj trideset godina star trajekt kupljen je 2024. godine, u doba prethodne kompromitirane uprave Jadrolinije predvođene Davidom Soptom, s još nekoliko brodova poput 'Svetog Duje' koji su se pokazali potpuno neadekvatnim za održavanje linija na kojima su trebali ploviti. Plaćen je 18 milijuna eura.
Radi se o najvećem brodu u floti, kapaciteta 1800 osoba i 350 automobila, izgrađenom 1993. godine Norveškoj i rekonstruiranom 2014. godine za oko 30 milijuna eura. Tom prilikom ukinute su putničke kabine koje su pretvorene u duty-free zonu.
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