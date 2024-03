Ustavni stručnjak za N1 protumačio odluku Ustavnog suda

Podijeli :

Marko Lukunic/PIXSELL

Ustavni stručnjak i profesor na Pravnom fakultetu u Rijeci Matija Miloš bio je gost Newsrooma kod naše Anke Bilić Keserović s kojom je razgovarao o odluci Ustavnog suda da Zoran Milanović ne može sudjelovati na parlamentarnim izborima sve dok ne da ostavku na funkciji predsjednika Republike.

Matija Miloš preporučio je svima da pročitaju odluku Ustavnog suda.

“Odluka se dominantno odnosi na predsjednika Republike Zorana Milanovića. Zato što je Ustavni sud reagirao na temeljni problem, a to je činjenica da smo imali aktivnog predsjednika Republike koji se istovremeno odlučio kandirati na izborima za Hrvatski sabor. To je ograničenja da se on ističe kao kandidat, bilo formalno ili neformalno. Glavno ograničenje se odnosi na njegovo postupanje u javnom prostoru. To ne znači da ga se ne smije spominjati u javnom prostoru, da se ne smije spominjati njegovo ime za što su se neki odmah uhvatili”, objasnio je.

“Stvarni problem je mučenje jedne funkcije koja nije namijenjena za to da pristaje uz jednu političku opciju”, dodao je.

