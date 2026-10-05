Novi "treći put": Pitali smo Mariju Selak Raspudić bi li u politički pakt s Vanđelićem

"U dva izborna ciklusa na izbore smo izišli samostalno i od samog smo početka dali do znanja da politiku vidimo dugoročno i sve što radimo, činimo kako bismo afirmirali 'treći put' i otvorili prostor za nove ljude u politici te hrvatskom narodu, koji još ima volje za izlazak na izbore, ponudili opciju nasuprot duopola HDZ-a i SDP-a. Vrlo smo aktivni i u Hrvatskom saboru i u zagrebačkoj Skupštini i naši su rezultati, u dva izborna ciklusa, potvrdili da ljudi žele 'treći put'", istaknula je Selak Raspudić i dodala kako je riječ o vrlo širokom političkom prostoru.