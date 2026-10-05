OKUPLJANJE CENTRISTA
Novi "treći put": Pitali smo Mariju Selak Raspudić bi li u politički pakt s Vanđelićem
Predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić za N1 je komentirala poruke Damira Vanđelića da želi suradnju s njezinom strankom pri okupljanju centrističkih stranaka u stvaranju tzv. trećeg puta, koji bi se na narednim parlamentarnim izborima trebao suprostaviti "duopolu" HDZ-a i SDP-a.
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Kako je i sam Damir Vanđelić rekao da želi suradnju s Raspudićima, ali da s njima još nije razgovarao, Marija Selak Raspudić je kazala da bi bilo neozbiljno o tome govoriti dok se ti razgovori ne dogode, ali je naglasila kako je Drito od samog početka posvećen afirmaciji tzv. trećeg puta i otvaranju političkog prostora novim ljudima.
"Naši rezultati potvrđuju da ljudi žele 'treći put'"
"U dva izborna ciklusa na izbore smo izišli samostalno i od samog smo početka dali do znanja da politiku vidimo dugoročno i sve što radimo, činimo kako bismo afirmirali 'treći put' i otvorili prostor za nove ljude u politici te hrvatskom narodu, koji još ima volje za izlazak na izbore, ponudili opciju nasuprot duopola HDZ-a i SDP-a. Vrlo smo aktivni i u Hrvatskom saboru i u zagrebačkoj Skupštini i naši su rezultati, u dva izborna ciklusa, potvrdili da ljudi žele 'treći put'", istaknula je Selak Raspudić i dodala kako je riječ o vrlo širokom političkom prostoru.
"Taj prostor dosta velik i podcijenjen, a u praksi smo dokazali u dva izborna ciklusa da zahvaća sigurno 10-20 posto birača, što smo potvrdili kao rezultat. Kad bi se ta apatija kod birača još više razbila i vratila narodu nada u mogućnost promjene, pokazalo bi se da je to dominantan politički prostor", naglasila je čelnica stranke Drito.
"Želimo da se priča o 'trećem putu' razvija i raste"
Dodala je i kako su mukotrpnim radom, kroz programe i afirmacijom novih ljudi uspjeli biti i u Saboru i imati vlastiti klub u ZG Skupštini, a ostvarili su i dobar rezultat na predsjedničkim izborima.
"Nikome se nismo priklonili, iako je bilo pritisaka. Iza nas ne stoji krupni kapital nego snaga volontera, osobni entuzijazam i podmetnuli smo vlastita leđa i uspjeli, ali to je vrlo trnovit put. Pokazali smo da se može i želimo da ta priča o 'trećem putu' raste i razvija se jer HDZ i SDP, a i Možemo politički trguju i djeluju isključivo u osobnom nauštrb javnog interesa", zaključila je Selak Raspudić.
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