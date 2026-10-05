CENTRISTIČKO OKUPLJANJE
Vanđelić ima novi politički plan: Spaja se s Fokusom i želi pridobiti i Raspudiće za "treći put"?
Stranka Republika, koju je krajem 2023. godine osnovao bivši ravnatelj Fonda za obnovu Zagreba Damir Vanđelić, sredinom listopada ujedinit će se s centrističko-liberalnim Fokusom.
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Prema informacijama Večernjeg lista, nova politička opcija nastavit će djelovati pod imenom Fokus, ponajprije zato što ta stranka već ima izgrađenu određenu stranačku infrastrukturu.
Još nije odlučeno tko će biti na čelu ujedinjene stranke. Predsjedničku funkciju mogao bi preuzeti Damir Vanđelić ili aktualni predsjednik Fokusa Gabriel Deak, a konačna odluka trebala bi biti donesena na temelju političke i taktičke procjene.
Vanđelić želi i Raspudiće
Izvori iz Fokusa navode da postoji ideja prema kojoj Vanđelić uopće ne bi bio opterećen formalnom stranačkom funkcijom. Umjesto toga, kao prepoznatljivije političko lice trebao bi predvoditi pokušaj šireg okupljanja na političkom centru.
U tom kontekstu spominje se i suradnja s Marijom Selak Raspudić i Ninom Raspudićem, koje bi Vanđelić također želio uključiti u šire okupljanje.
Cilj je, prema istim izvorima, biračima ponuditi svojevrsni "treći put" koji bi okupio različite aktere političkog centra te nastupio sa zajedničkim politikama i rješenjima.
U Fokusu pritom računaju da bi takva opcija nakon budućih parlamentarnih izbora mogla imati dovoljno političke težine da sudjeluje u pregovorima o formiranju nove saborske većine.
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