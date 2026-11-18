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Još jedan aviogigant napušta Zagreb: Ukinuti i letovi za ljeto 2027.
Britanski nacionalni avioprijevoznik British Airways ukida liniju između Londona i Zagreba, a odluka znači da će hrvatska metropola ostati bez još jednog tradicionalnog europskog prijevoznika.
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British Airways, jedan od najvećih europskih tradicionalnih avioprijevoznika, povlači se s linije koja povezuje zagrebačku zračnu luku s londonskim Heathrowom.
Riječ je o značajnoj promjeni za zagrebačku zračnu luku jer je britanski prijevoznik godinama održavao tu liniju, piše Croatian Aviation.
Osim povezivanja Londona i Zagreba, letovi su putnicima omogućavali i nastavak putovanja prema brojnim međunarodnim odredištima preko Heathrowa, jednog od najvažnijih europskih zračnih čvorišta.
Letovi povučeni i za sljedeće ljeto
British Airways prošle je zime liniju između Londona i Zagreba pretvorio u sezonsku. Zbog toga nije prometovao od kraja listopada do kraja ožujka, a takav je raspored bio najavljen i za ovu godinu.
Međutim, letovi su sada uklonjeni iz sustava rezervacija i za sljedeću ljetnu sezonu, što upućuje na potpuno povlačenje s ove linije.
Konkurencija na liniji Zagreb – London
Tržište između Zagreba i Londona posljednjih je godina postalo sve konkurentnije. Osim British Airwaysa, na toj je relaciji prisutan i Ryanair, koji Zagreb povezuje s londonskom zračnom lukom Stansted, dok Croatia Airlines također leti prema Heathrowu.
Ulazak Ryanaira na tržište značajno je promijenio konkurentske odnose, posebno kada je riječ o putnicima kojima je cijena karte jedan od najvažnijih kriterija pri odabiru prijevoznika.
S druge strane, Heathrow je posebno važan poslovnim putnicima, kao i onima koji iz Zagreba nastavljaju putovanja prema drugim odredištima izvan Europe.
Još jedan udarac za zagrebačku zračnu luku
Odlazak British Airwaysa predstavlja gubitak još jednog tradicionalnog europskog prijevoznika za zagrebačku zračnu luku. Pritom se postavlja pitanje mogu li preostale aviokompanije nadoknaditi kapacitete i ponudu koju je osiguravao britanski prijevoznik.
Izravnu zamjenu za letove prema Heathrowu neće biti jednostavno pronaći jer je ta zračna luka već izrazito opterećena i nema slobodnih slotova, odnosno termina za polijetanje i slijetanje.
Odluka British Airwaysa još je jedan primjer promjena u strategijama europskih avioprijevoznika, koji svoje mreže letova sve više prilagođavaju potražnji i konkurenciji. Istodobno, riječ je o novom udarcu za zagrebačku zračnu luku, s koje se uskoro trajno povlači i Austrian Airlines.
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