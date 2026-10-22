Zagreb ostaje bez dugogodišnje zračne linije: Poznata aviokompanija povlači se nakon više od 40 godina

Austrian Airlines posljednjih je godina postupno smanjivao broj letova između Beča i Zagreba. Dok je ranije održavao do 12 letova tjedno, tijekom ljetne sezone 2026. prometovao je jednom dnevno. To je predstavljalo smanjenje broja letova za 37,5 posto i raspoloživog kapaciteta sjedala za 27 posto u odnosu na prethodnu godinu.