UDARAC ZA LUKU FRANJO TUĐMAN
Zagreb ostaje bez dugogodišnje zračne linije: Poznata aviokompanija povlači se nakon više od 40 godina
Austrian Airlines sljedeće godine ukida letove između Beča i Zagreba, čime nakon više od četiri desetljeća prestaje prometovati na toj liniji, a posljednji let najavljen je za 10. siječnja 2027.
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Austrian Airlines planira obustaviti dugogodišnju liniju između austrijske i hrvatske prijestolnice, a letove neće obnoviti ni tijekom ljetne sezone 2027. godine. Potvrdili su to iz zrakoplovne kompanije za portal EX-YU Aviation News.
"Možemo potvrditi da naši letovi između Beča i Zagreba, nažalost, neće biti nastavljeni tijekom ljetnog razdoblja", izjavila je Andrea Hansal, glasnogovornica Austrian Airlinesa.
Odlaskom s ove linije kompanija će završiti više od 40 godina dugu prisutnost u Zagrebu. Letove prema hrvatskoj prijestolnici uvela je sredinom 1980-ih, a prometovanje je prekidala tijekom rata i pandemije bolesti COVID-19.
Smanjili broj letova između hrvatske i austrijske prijestolnice
Austrian Airlines posljednjih je godina postupno smanjivao broj letova između Beča i Zagreba. Dok je ranije održavao do 12 letova tjedno, tijekom ljetne sezone 2026. prometovao je jednom dnevno. To je predstavljalo smanjenje broja letova za 37,5 posto i raspoloživog kapaciteta sjedala za 27 posto u odnosu na prethodnu godinu.
Smanjivanje broja letova tijekom zime započelo je krajem 2024. godine, kada je kompanija smanjila učestalost polazaka i uvela manje turbopropelerske zrakoplove. Istodobno je Croatia Airlines, također članica udruženja Star Alliance, proširila svoju ponudu na liniji između Zagreba i Beča te tijekom ljeta 2026. udvostručila broj tjednih letova na deset.
Croatia Airlines zadržava dva leta dnevno za Beč
Croatia Airlines nastavit će letjeti između Zagreba i Beča i tijekom nadolazeće zimske sezone, koja počinje ove nedjelje, zadržavajući dva leta dnevno, kao i prethodne zime.
Austrian Airlines će, s druge strane, do ukidanja linije u siječnju nastaviti održavati svakodnevne letove. Na mnogim od njih koristit će se zrakoplovi Air Dolomiti, partnerske kompanije čiji se zrakoplovi unajmljuju s posadom.
Ova promjena dolazi u trenutku kada Zračna luka Franjo Tuđman nastoji privući nove prijevoznike i proširiti mrežu odredišta. Zračna luka trenutačno sudjeluje na konferenciji Routes World u Frankfurtu, a predstavljaju je predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor Huseyin Bahadır Bedir te voditelj razvoja linija Yavuz Aytis.
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