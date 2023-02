Odvjetnik o državnoj odvjetnici: Njen mandat možemo promatrati kao hibernaciju

Podijeli :

Izvor: N1

Ljubo Pavasović Visković komentirao je današnju sjednicu saborskog odbora za pravosuđe i nedavne HDZ-ove afere.

Odvjetnik kaže kako u SMS porukama koje su dospjele u javnost ne vidi neko očito kazneno djelo. “To je sasvim sigurno neka supstanca iz koje bi se dalo istraživati da li se tu još nešto doista i dogodilo dodatno”, kaže Pavasović Visković i dodaje da je za to bilo razloga. “No, teško je za očekivati da će naše državno odvjetništvo istraživati prvi krug suradnika staviti pod mjere nadzora kako bi ih se prisluškivalo i to nije realno temeljom onoga što mi sad imamo. Ono što imamo, je možda razlog za političku odgovornost”, kaže Pavasović Visković i ističe kako su ove poruke premalo kako bi se premijera i njegove suradnike stavljalo pod mjere nadzora.

Podsjetio je da je premijer Andrej Plenković pri uhićenju ministra Darka Horvata, koju je premijer prepoznao kao jednu negativnu stvar i atak na demokraciju, svojim izjavama, poslao DORH-u poruku koja nije dobra. “On kao pravnik bi trebao znati da je u tim stvarima bilo dovoljno dokaza da se krene s postupkom”, kaže odvjetnik.

Objasnio je razliku u porukama koje su izašle proteklih dana i poruka koje su uzrokovale progon bivšeg ministara Josipa Aladrovića i potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića.

Kaže kako iz novih poruka nema izrazitog traženja, odnosno dokaza, da je ta priča završena. Kaže kako tu ima slanja imena, ima upita što je s ovim ili onim, ali nema poruke daj mi zaposli ovoga ili onoga, odnosno da netko odgovara kako taj nema uvjete pa da se zavrti neka priča. “Samo po sebi ovo za kazneni postupak nije, ali sasvim sigurno za daljne izvide je”, kaže Pavasović Visković.

“DORH je pokapacitiran”

Odvjetnik je i upozorio da je DORH potkapacitiran, da im se godinama smanjuju sredstva potrebna za rad, manjka im ljudi na Uskoku i odvjetništvima općinske razine i opravdanje koje je danas dala glavna državna odvjetnica je donekle vjerodostojno. “Ja znam da ih je malo i nije za očekivat da 3 milijuna stranica materijala koji je pronađen u tim pretragama mobitela tako lako ‘provare'”, kaže Pavasović Visković.

Na pitanje je li ovakva sjednica, kakva je danas održana u Saboru, jedna vrsta pritiska na DORH, kako je to istakla glavna državna odvjetnica, odvjetnik odgovara da je Zlata Hrvoj Šipek plaćena da odoljeva pritiscima. “Ona je plaćena da bude pod pritiskom javnosti, da javnost postavlja pitanja, da politički akteri ove zemlje postavljaju pitanja, jer je to njihov posao. Ona je plaćena da odgovoara na pitanja u onoj mjeri u kojoj može odgovoriti. Ali buniti se da se radi o nekom izvanrednom pritisku koji prelazi okvire, mislim da nije uputno”, kaže Pavasović Visković i dodaje da se ne sjeća njenog odgovora kad je Plenković davao komentare oko uhićenja i provođenja istraga protiv njegovih ministara. “Očito gospođa ima jedan osobiti senzibilitet za pritiske koji dolaze od oporbe”, kaže Pavasović Visković.

Rekao je i da je glavna državna odvjetnica jedna jako iskusna i pametna žena koja zna koji je njen posao. “Njen posao je u ovoj konstelaciji snaga je da se ne dogodi ništa”, kaže Pavasović Visković i dodaje: “Njen mandat možemo promatrati kao jednu hibernaciju državnog odvjetništva u kojoj se ne događa ništa, nikakvi koraci prema naprijed ni pretjerano prema nazad. Mislim da ona to jako dobro razumije”.

Kaže i da je istraga protiv AP-a poltikanska bezvezarija. “U sklopu onoga što smo vidjeli, što se tiče istrage protiv AP-a, to nema ništa. To je jasno “k’o” dan”, kaže odvjetnik. Dodaje da je druga stvar kako svi znamo da se premijer Plenković jako dobro pazi da se ne uvuče u to klijentelističko kolo. “Ono što je ključni njegov krimen je to što on dopušta i tolelira da se neke stvari u njegovoj bliskoj okolini događaju i u tome ne vidi problem”, kaže Pavasović Visković.

Na pitanje kome su dostupne poruke koje izkaze u javnost odvjetnik kaže da se tu mistificira puno toga i dase najviše bune oni kome to objavljivanje neodgovara. Naglašava kako je taj materijal uvijek dostupan velikom broju ljudi da će uvijek nekom je biti u interesu da se pusti u javnost.

“Praviti veliku priču oko toga jednostavno je neozbiljno. U trenutku kad se optužnica podigne i kada postupak krene u fazu optužnog vijeća, tajni više nema”, kaže odvjetnik i dodaje da onaj tko pušta te spise vani kad se digne optužnica ne radi kazneno djelo.

“Naša politika je jedno kokošarenje bez kraja”

Rekao je kako se iz ovih poruka može vidjeti koliko je naša politika ispada jedno kokošarenje bez kraja i konca. “S druge strane ono što je iscurilo vani, ne vidim da bi se moglo zalijepiti, bar ne ništa važnoga, za Plenkovića. Sigurno je konzultiran oko nekih stvari, ali kako je njemu nešto predočeno, što je rečeno, što je od njega traženo, mi to ne možemo znati. Supstance tu nema”, kaže odvjetnik i dodaje da sumnja da bi se Plenković sveo na razinu iz osoba iz tih poruka.

Rekao kako se optužnica može proširiti i da se tijekom procesa uvijek može otkriti nešto novo.

Rekao je i da je na temelju poruka koje su izašle u javnost USKOK sigurno jest pokrenuo izvide, ali da DORH vjerojatno nije. Smatra kako USKOK i DORH ne vode istu politiku te da im je rad često suprostavljen i da je to katastrofalno. “Poruka koja se poslala nakon Aladrićevog i Horvatovog uhićenja, bila je DORH-u dovoljno jasna, i da se iz te poruke išitano da se prestane talasat po pitanju ministara osim po onima kojima je DORH-u teško preskočiti. Ove poruke imaju susptancu koju je lako preskočiti”, kaže Pavasović Visković.

Rekao je da je ključno da država iz godine u godinu sve slabije financira državno odvjetništvo. Ključno pitanje je zašto se to događa. “To su pitanja po kojima bi Zlata Hrvoj Šipek u medijima morala vrištati, a po kojima ona ne radi ništa”, kaže pavasović Visoković i dodaje da je popunjenost najvećeg državnog odvjetništva, onog općinskog u Zagrebu, tek 50 posto.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.