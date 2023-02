Podijeli :

Izvor: Marko Prpic/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković ponovno je u utorak odbacio teze da nove poruke njegovih suradnika s bivšim predsjednikom Uprave Hrvatskih šuma Krunoslavom Jakupčićem imaju veze s njim, a sve je ocijenio "smiješnim" te kako su od "hrpetine poruka probrane" baš njemu bliske osobe.

Nacional je izašao s novim transkriptom poruka koje se ovoga puta tiču bivšeg HDZ-ovog savjetnika Josipa Jelića, a u kojima se spominje “šef”, odnosno “hefe” i koje otkrivaju kako se Jelić kao osoba od Plenkovićeva povjerenja uplitao u javne nabave, uhljebljivanja, kreiranje izbornih lista te u prekrajanje ministarstava.

“Smiješno je sve skupa. Nemam uvida u te poruke. Ne znam za komunikaciju tih ljudi, to što piše osoba A, B ili C nema nikakve veze sa mnom. Ljudi pišu svoje međusobne poruke i to je sve”, rekao je Plenković nakon saslušanja u Sisku zbog prijetnji koje je primio.

Odgovorio je i kako ne zna je li se to sve događalo te poručio kako je članak ovlaš čitao “jer nema više apetita čitati novinu koja godinama jednostrano govori o političkim temama u Hrvatskoj jer onda ona nema kredibilitet”.

Jelićev okvir rada bio samo zagrebački HDZ

Plenković je također rekao kako Jelić više nije savjetnik te kako je njegov okvir rada bio isključivo gradska organizacija HDZ-a Zagreb.

Što se tiče poruka koje se tiču glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića, rekao je kako nema razloga da ga sankcionira.

“Katičić u tom trenutku uopće nije bio glavni tajnik HDZ-a, nego Jandroković. On je samo proslijedio nešto bez ikakvih upliva ili traženja”, pojasnio je premijer.

Plenković je ocijenio i kako to nije ‘nikakva SMS afera’ dodavši kako je jedina prava afera bila ona “fabriciranih SMS-ova, navodnih” između njega i bivše ministrice Martine Dalić.

Na komentar novinara kako na cijelu situaciju samo odmahuje rukom, premijer je ponovio kako nakon političkih uspjeha Vlade postoji “jako velika nervoza kod oporbe koja želi napraviti neku dramu, a oni koji su dobri s njima im pomažu u tome”.

Plenković je također istaknuo kako su na popisu predstojnik Ureda, glasnogovornik, glavni tajnik, ministar gospodarstva, svi njemu blisku ljudi.

“Dakle od hrpetine poruka probrani su baš ovi. Hajdemo malo udariti po njima pa možda bude neke male štete”, ustvrdio je.

Između ostalog, pojasnio je, i kako posao dužnosnika može biti da prosljeđuje poruke.

“Ako neka firma piše nešto predstojniku Ureda predsjednika Vlade, onda on taj dopis službeno proslijedi tamo gdje ide. Takvih dopisa je tisuću. Kako mislite da bismo trebali reagirati ako netko nas kontaktira po nekoj temi”, upitao je.

