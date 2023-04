Odvjetnik o Vanji Marušić: Je li ostavka iznuđena ili je rezultat njene volje?

Podijeli :

Odvjetnik Branko Šerić za N1 je komentirao iznenadnu ostavku ravnateljice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) Vanje Marušić.

“Je li ostavka iznuđena ili je rezultat njene volje?”, pita se Šerić.

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica je u utorak kazao da je glavna državna odvjetnica zatražila od ravnateljice USKOK-a da da ostavku.

Analiza Đurđice Klancir: Možda Vanja Marušić nije bila dovoljno poslušna? Na čelo USKOK-a dolazi tužiteljica nagrađena zbog suđenja Sanaderu i HDZ-u?

“Ako je vjerovati ministru, razlog bi bio neka anonimna prijava. Glavna državna odvjetnica ne bi smjela podlijegati anonimnim prijavama a da nisu provjerene. Nelogično mi je da bi se radilo o prometnoj nesreći službenog vozila USKOK-a, a da o tome glavni državni odvjetnik ne zna o tome odmah”, ističe Šerić i dodaje:

“Netko je trebao voziti ravnateljicu USKOK-a i raditi na njenom osiguranju. Postavlja se retoričko pitanje: ako glavni državni odvjetnik ne zna da si došao do takve nesreće, da treba i netko drugi voziti ravnateljicu, kako će doći do drugih saznanja?”

Odvjetnik Šerić tvrdi da je “teško vjerojatno da su to stvarni razlozi zašto je Vanja Marušić ponudila ostavku”.

Šerić navodi da kada pogledamo komunikaciju na vrhu vlasti, ponašanje saborskih zastupnika, onda mu nije ni čudno da neka anonimna prijava ima ovave reperkusije te da se olako rješavamo jednog od najvišeg pravosudnih dužnosnika u državi.

Dodaje da je europski tužitelj preuzeo puno toga jer “Hrvatska ne proizvodi nikakvu zaradu osim turizma već ovisimo o novu EU pa nije ni čudno da se europski tužitelj bavi time”.

“Ured europskog tužitelja mora biti servisiran od strane USKOK-a i policije. Je li tu došlo do nesuglasica između glavne državne odvjetnice i ravnateljice USKOK-a, postoji mogućnost, ali to ne bi smio biti razlog za traženje ostavke ravnateljice USKOK-a, to je prevažna dužnost, u nekim segmentima važnija i od glavne državne odvjetnice”, poručio je Šerić.

