Cijene novih stanova u Hrvatskoj drastično skočile, pogledajte cijene kvadrata

Prosječna cijena četvornog metra stanova POS-a u drugom polugodištu 2025. iznosila je 1.623 eura i bila je 23,3 posto viša u odnosu na drugih šest mjeseci 2024. godine. Pritom je u Zagrebu pala za 4,2 posto, na 977 eura, dok je u ostalim naseljima skočila za 24,8 posto, na 1.660 eura.