Novi udar na kupce stanova: Cijene novogradnje snažno porasle

Pritom je prosječna cijena četvornog metra novog stana u Zagrebu iznosila 3.518 eura, što je 18,9 posto više nego godinu prije, a 2,6 posto u odnosu na drugu polovicu 2025. U ostalim naseljima kvadrat novog stana u prvom ovogodišnjem polugodištu u prosjeku je iznosio 2.754 eura ili 9,7 posto više u odnosu na prvih šest lanjskih mjeseci, a pet posto u odnosu na drugo lanjsko polugodište.