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Stanovi

Osumnjičeni za ubojstvo u Zadru je 24-godišnji muškarac

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Hina
|
06. lis. 2026. 17:42
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puz
PU zagrebačka

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja za teško ubojstvo 73-godišnje žene koje se dogodilo u ponedjeljak u Zadru osumnjičen je 24-godišnji muškarac, koji je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, izvijestila je u utorak zadarska policija.

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Kaznena prijava protiv osumnjičenog dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu.

Muškarca se sumnjiči da je 5. listopada oko 13.50 u Zadru, u gradskom naselju Stanovi, došao u stan u kojemu je živjela 73-godišnja žena i usmrtio je oštrim predmetom.

Dolaskom na mjesto događaja osumnjičeni muškarac stavljen je pod nadzor policije. Nakon obavljenog očevida, tijelo žene prevezeno je na Odjel patologije radi obavljanja obdukcije.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o 24-godišnjem unuku i njegovoj 73-godišnjoj baki koji nisu živjeli zajedno u kući.

Teme
oštar predmet policija ubojstvo unuk i baka zadar

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