UGROŽAVANJE OKOLIŠA
FOTO / Dvojac odlagao opasan otpad u zoni vodocrpilišta u blizini Zagreba, 50-godišnjak otprije poznat policiji
Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca starosti 50 i 87 godina zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Teška kaznena djela protiv okoliša „ u vezi kaznenog djela „Ugrožavanje okoliša otpadom“, izvijestila je policija.
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Sumnja se da su osumnjičeni kao odgovorne osobe u pravnoj osobi, po prethodnom dogovoru i kroz dulje razdoblje, a sve do listopada 2026. godine na više od 30 zemljišta u vlasništvu osumnjičenog 87-godišnjaka kao i na 5 katarskih čestica u državnom vlasništvu, a koja se nalaze u zoni vodocrpilišta na području Velike Kosnice, bez dozvole za gospodarenje otpadom, od drugih pravnih i fizičkih osoba za sada neutvrđenu novčanu naknadu preuzimali veće količine građevinskih nusprodukata i neupotrebljivog građevinskog materijala, prhkog azbesta, plastičnih i metalnih materijala kao i električnih uređaja te ih sakupljali i odlagali na navedenim zemljištima, iako su znali da se radi o tvarima koje mogu u znatnoj mjeri ugroziti kvalitetu tla i vode te opstanak šume, raslinja, gljiva i životinja.
Navedeno su činili s ciljem ostvarivanja nezakonite imovinske koristi za pravnu osobu u kojoj su obojica odgovorne osobe.
Stvorila se uzvisina od nekoliko metara
Naime, sumnja se da je osumnjičeni 50-godišnjak navedeni materijal svojim radnim strojem ukopavao u tlo te ga zatim zatrpavao zemljom i poravnavao, uslijed čega je došlo do stvaranja uzvisine od nekoliko metara iznad tla, čime je došlo do ugrožavanja kakvoće tla te je moglo doći i do ugrožavanja kakvoće podzemlja i voda, a nastale promjene su u takvom obimu da se ne mogu otkloniti u dugom vremenskom razdoblju.
Navedenim protupravnim radnjama postupili su protivno članku 9. stavak 1., članku 11. stavak 1., članku 32. stavak 1. 2. i 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, protivno članku 5. stavak 1. , članku 18. stavak 1. te članku 27. stavak 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom, kao i protivno članku 45. stavak 3. Zakona o šumama, čime su počinili kazneno djelo „Teška kaznena djela protiv okoliša“.
Materijalna šteta pričinjena ovim kaznenim djelom zasada nije utvrđena.
Zagrebačka policija je prethodnih godina nekoliko puta postupala prema 50-godišnjaku te ga kazneno prijavila zbog istih kaznenih djela.
Predani pritvorskom nadzorniku
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnijeta Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.
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