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UGROŽAVANJE OKOLIŠA

FOTO / Dvojac odlagao opasan otpad u zoni vodocrpilišta u blizini Zagreba, 50-godišnjak otprije poznat policiji

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N1 Info
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23. lis. 2026. 13:20
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Velika Kosnica
PU zagrebačka

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca starosti 50 i 87 godina zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Teška kaznena djela protiv okoliša „ u vezi kaznenog djela „Ugrožavanje okoliša otpadom“, izvijestila je policija.

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Sumnja se da su osumnjičeni kao odgovorne osobe u pravnoj osobi, po prethodnom dogovoru i kroz dulje razdoblje, a sve do listopada 2026. godine na više od 30 zemljišta u vlasništvu osumnjičenog 87-godišnjaka kao i na 5 katarskih čestica u državnom vlasništvu, a koja se nalaze u zoni vodocrpilišta na području Velike Kosnice, bez dozvole za gospodarenje otpadom, od drugih pravnih i fizičkih osoba za sada neutvrđenu novčanu naknadu preuzimali veće količine građevinskih nusprodukata i neupotrebljivog građevinskog materijala, prhkog azbesta, plastičnih i metalnih materijala kao i električnih uređaja te ih sakupljali i odlagali na navedenim zemljištima, iako su znali da se radi o tvarima koje mogu u znatnoj mjeri ugroziti kvalitetu tla i vode te opstanak šume, raslinja, gljiva i životinja.

Navedeno su činili s ciljem ostvarivanja nezakonite imovinske koristi za pravnu osobu u kojoj su obojica odgovorne osobe.

Stvorila se uzvisina od nekoliko metara

Naime, sumnja se da je osumnjičeni 50-godišnjak navedeni materijal svojim radnim strojem ukopavao u tlo te ga zatim zatrpavao zemljom i poravnavao, uslijed čega je došlo do stvaranja uzvisine od nekoliko metara iznad tla, čime je došlo do ugrožavanja kakvoće tla te je moglo doći i do ugrožavanja kakvoće podzemlja i voda, a nastale promjene su u takvom obimu da se ne mogu otkloniti u dugom vremenskom razdoblju.

Velika Kosnica
PU zagrebačka

Navedenim protupravnim radnjama postupili su protivno članku 9. stavak 1., članku 11. stavak 1., članku 32. stavak 1. 2. i 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, protivno članku 5. stavak 1. , članku 18. stavak 1. te članku 27. stavak 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom, kao i protivno članku 45. stavak 3. Zakona o šumama, čime su počinili kazneno djelo „Teška kaznena djela protiv okoliša“.

Velika Kosnica
PU zagrebačka

Materijalna šteta pričinjena ovim kaznenim djelom zasada nije utvrđena.

Zagrebačka policija je prethodnih godina nekoliko puta postupala prema 50-godišnjaku te ga kazneno prijavila zbog istih kaznenih djela.

Velika Kosnica
PU zagrebačka

Predani pritvorskom nadzorniku

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnijeta Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.

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Teme
ilegalno odlaganje otpada kazneno djelo protiv okoliša onečišćenje tla i vode otpad velika kosnica zagreb

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