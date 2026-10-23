FOTO / Dvojac odlagao opasan otpad u zoni vodocrpilišta u blizini Zagreba, 50-godišnjak otprije poznat policiji

Sumnja se da su osumnjičeni kao odgovorne osobe u pravnoj osobi, po prethodnom dogovoru i kroz dulje razdoblje, a sve do listopada 2026. godine na više od 30 zemljišta u vlasništvu osumnjičenog 87-godišnjaka kao i na 5 katarskih čestica u državnom vlasništvu, a koja se nalaze u zoni vodocrpilišta na području Velike Kosnice, bez dozvole za gospodarenje otpadom, od drugih pravnih i fizičkih osoba za sada neutvrđenu novčanu naknadu preuzimali veće količine građevinskih nusprodukata i neupotrebljivog građevinskog materijala, prhkog azbesta, plastičnih i metalnih materijala kao i električnih uređaja te ih sakupljali i odlagali na navedenim zemljištima, iako su znali da se radi o tvarima koje mogu u znatnoj mjeri ugroziti kvalitetu tla i vode te opstanak šume, raslinja, gljiva i životinja.