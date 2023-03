Ovako će poznata splitska plaža izgledati nakon dugoiščekivanih radova

Podijeli :

Koncem prošle godine potpisan je ugovor kojim Vlada dodjeljuje koncesiju za Žnjan Gradu Splitu, čime je splitska gradska vlast dobila odriješene ruke da nakon 25 godina konačno riješi pitanje uređenja najpoznatijeg kupališta Žnjan. Desetak ugostiteljskih objekata na plaži prestalo je raditi, a u siječnju je gradonačelnik Ivica Puljak najavio zatvaranje plaže za kupače, dolazak bagera i konačan početak radova. Danas, tri mjeseca nakon – okreće ploču. Ništa od radova na proljeće – odgađaju se za jesen, a još ovu sezonu kupači će moći na omiljenu plažu.

Na omiljenoj splitskoj plaži ovo će ljeto ipak biti kupača, a u njemu će do tada moći uživati i svi oni kojima Žnjan služi za rekreaciju.

Denis i njegov najbolji prijatelj svakodnevno šetaju Žnjanom, pa još jednu sezonu kupanja pozdravlja.

„To je razumno rješenje. Ako neće biti gotovo, zašto bi se zatezalo. Kupat ćemo se ovo ljeto i neka se na jesen počne raditI”, rekao je Denis.

Upravo suprotno od onog što je splitski gradonačelnik Ivica Puljak najavio prije dva mjeseca – a to je da će radovi početi na proljeće. Čini se da se preračunao, pa danas okreće ploču.

„Ima već nekih naznaka da će se se pokušati opstruirati cijeli projekt ili besmislenim žalbama odugovlačiti, ali i čak da i sve bude kako treba, radovi bi mogli početi najranije u srpnju, a mi ne mislimo da ij je dobro započeti na početku ljeta. Želimo izgubiti što manje ljeta na ovaj projekt kako bi se građani mogli kupati na ovoj plaži”, rekao je gradonačelnik Splita Ivica Puljak.

Projekt Žnjan procjenjuje se na oko 250 milijuna kuna. Financirat će se 60 posto kreditom Europske investicijske banke, a 40 posto sredstvima Europske unije. I jedno i drugo u Gradu još uvijek čekaju.

Čekaju Splićani na realizaciju ovog projekta već 25 godina – projekta kojeg nijedna gradska vlast do sada nije uspjela realizirati.

„Smatram da se radi o odličnom projektu, samo ga treba sve do kraja do Duilova s jednim pravim programom obuhvatiti i to treba defintiivno učiniti, a ne da se samo priča”, rekao je Branko iz Splita dok Dora kaže: „Nadam se da će se projekt uskoro realizirati. Čini mi se kao dobra ideja. Napokon se možda nešto nešto napravi za građane, za djecu, za naše sportaše. Opće je poznato da Split ima puno sportaša, a to će svima biti društveno korisno”.

A kad ga Splićani dočekaju trebao bi izgledati ovako: na terenu kao četiri stadiona bit će postavljeno tisuću stabala, garaže, nekoliko igrališta, amfiteatar za kulturna događanja, jedan restoran te nekoliko ugostiteljskih objekata.

A sada se postavlja pitanje što će biti s ugostiteljskim objektima koji su zbog najave radova morali ukloniti štekate. Nije na nama, na ministarstvu je poručuje Puljak: „Mi ako ministarstvo to dopusti tvrtka Žnjan će raspisat natječaj to će biti licitacija i onaj tko ponudi najbolje tko bude zainteresiran će se javit, ja vjerujem da će biti interesa da se postave moduli i da ljudi imaju priliku popit kavu ovo ljeto”.

Uzburkano i na moru, ali i na kopnu – pa je projekt Žnjan ponovno posvađao HDZ i vladajuće. Kažu da projekt nema nijednu dozvolu, financiranje i izvođača.

„Bilo kakve naznake da je HDZ krivac i da će bilo što opstruirati po izjavama gradonačelnika jednostavno su postale presmiješne. Dvije godine njegovog mandata, treća sezona, mi i dalje ovdje imamo mjesečevu površinu”, rekao je Tomislav Šuta.

I dok se političari prepucavaju, Splićani i dalje čekaju površinu koja će biti na diku i ponos grada – ono što čekaju već 25 godina.

