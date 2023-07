Peović o HEP-u: Plenković je na strani PPD-a, spreman je žrtvovati Filipovića

Podijeli :

Plinsku aferu u HEP-u u Newsroomu je komentirala saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović.

Premijer Andrej Plenković ni pet dana nakon što je saznao za probleme nema cjelovitu sliku. Peović smatra da se premijer nada da će “ta cjelovita slika kada će doći, da će biti to de mjere mutna i zamućena, krajem saborskog rada i početkom ljeta da više nikome neće biti bitna”.

“Vidimo da i neki saborski zastupnici dobivaju informacije. Meni bi bilo zanimljivo znati tko je Zvonimiru Troskotu dao informacije. To je bitno. Ovdje je vjerojatno riječ o sukobu dvije frakcije kapitala. Vidimo da je Vlada spremna žrtvovati ministra Davor Filipovića, a žele sačuvati predsjednika Uprave HEP-a Franu Barbarića. To su zakulisne igre do te mjere vezane uz politiku i klijentelističke skupine da je stvar potrebno izgurati do kraja. Ne možemo ostati na sukobu dvije frakcije kapitala, od koje se jednoj ne sviđa da je PPD veliki meštar svih hulja u Hrvatskoj”, rekla je Peović.

Dodaje da je dobro da je oporba odlučila staviti tu točku na dnevni red, odnosno da traži izvanrednu sjednicu. “Zapravo su tri teme. Ne samo situaciju u HEP-u i VSOA-i, nego i, a drago mi je da je oporba podržala taj moj prijedlog, situacija sa štrajkom službenika i namještenika u pravosuđu, što je apsolutno najduži štrajk koji potvrđuje da Plenković one najslabije najviše gazi.”

Radnička fronta će, kaže, dati prijedlog o promjeni načina biranja članova Uprava državnih tvrtki.

“Smatramo da je sam način biranja članova uprava nepotistički, klijentelistički i stranački. HDZ valjda ima popis svojih ljudi iz Osijeka, Rijeke, Splita… koji imaju određeno na kojim mjestima će sjediti. Sve ovo je posljedica toga. Uprave bi se trebale birati na način da to bude stručni savjet koji određuje članove, da to budu predstavnici radnika, potrošača, možda i HUP-a, ali da to ne bude ministarstvo, odnosno Vlada. Mi smo imamo situaciju koju smo imali u svim upravama prije, sad je to HDZ-ov čovjek, prije je bio Vrdoljakov pizza majstor, a prije Čačićev partner za belu. Svi ti ljudi nemaju apslutno nikakve ekspertize u energetici”, kazala je Peović.

Ističe da se iz ovog slučaja treba izvući pouka. “Tržišni fundamentalisti povlače pouke da se država ne treba miješati. Lijepo je navući tu tezu, ali tu se izvlači pogrešan zaključak. Istina je da država intervenira, a privatno profitira. To je formula po kojoj se ovo događa. Ali mi smo deregulirali tržište plina i električne energije da bismo sad imali ogromnih problema. Nekoliko regulatora i instanci nije reagiralo u ovom slučaju.”

Ponovila je da vjeruje da je premijer spreman žrtvovati ministra, a ostaviti šefa Uprave HEP-a. “Mislim da je Plenković u ovoj tržišnoj aferi pobornik PPD-a. Na strani je te frakcije kapitala, a tu frakciju štite on i Barbarić i on će napraviti sve da tako i ostane.”

“Za svaku državnu intervenciju ovakve države i ovako ustrojene države, mi ćemo imati ogromnu cijenu koju ćemo platiti kao stanovnici ove zemlje, kao oni koji će sve to platiti iz svojeg džepa. Svaka intervencija HDZ-ove Vlade je nekakav oblik doprinosa privatnim džepovima”, rekla je Peović.

