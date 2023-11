Pernar obilazi škole i dijeli djeci opasne savjete. Ravnatelj: Da je htio ući, spriječili bismo ga. Vani mu ne možemo ništa

Podijeli :

Sanjin Strukic /Pixsell

"Nažalost, kad je javna površina u pitanju, ne mogu spriječiti ikoga da bude u kontaktu s učenicima. A je li to moralno ili nije, na društvu je da procijeni", kaže ravnatelj 1. Tehničke škole u Zagrebu.

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar ponovno je, kao i prije šest godina, na “turneji” po zagrebačkim srednjim školama gdje oko sebe okuplja učenike, slika se s njima i “prodaje” im kojekakve opasne savjete. Točnije, čini to pred školama, jer mu ulazak u njih ne dozvoljavaju.

FOTO, VIDEO / Muškarci opet klečali i molili na Trgu, starija žena nasrnula na Ivana Pernara VIDEO Pernar opet pokušao upasti Tomaševiću na pressicu. Ovaj put nije uspio

“Sin kaže da je došao pod velikim odmorom pred školu, okupio učenike oko sebe i govorio im da se ne cijepe, da ne koriste pastu za zube jer u njoj ima fluora, da im manjka joda i da bi trebali uzimati neku otopinu…”, ispričao nam je zabrinuti roditelj učenika jedne zagrebačke gimnazije o Pernarovom posjetu koji se dogodio prije nekoliko dana.

Na javnoj površini ne mogu ga spriječiti

“Prema mojim saznanjima, gospodin Pernar je bio ispred naše škole koja, nažalost, nema dvorište. On je bio na javnoj površini gdje nikoga ne možemo spriječiti da bude ondje. To nije u mojoj ovlasti. Apsolutno sam protiv takvih dolazaka i bilo kakvih promoviranja u političke svrhe. Politici nije mjesto u školi, to je moj stav. Nažalost, kad je javna površina u pitanju, ne mogu spriječiti ikoga da bude u kontaktu s učenicima. A je li to moralno ili nije, na društvu je da procijeni”, kazao nam je ravnatelj “Tesle” Vjekoslav Ditrih.

Gdje je nestao Pernar? Evo čime se danas bavi nekadašnji zastupnik Živog zida Pravobraniteljici prijete smrću jer je Pernara prijavila DORH-u

‘Nije ni htio ulaziti u školu’

Ditrih je dodao da, prema onome što se vidi na snimkama nadzornih kamera, Pernar pred “Teslom” i 10. gimnazijom (te su škole u istoj zgradi) nije imao mobitel u ruci dok je razgovarao s učenicima.

“Vjerojatno su se pojedini učenici fotografirali s njim, a ako je neki od njih fotografije objavio na društvenim mrežama, ja nemam utjecaja na to. Da je htio ući u školu, mogao bih ga spriječiti. Mogu mu ne dozvoliti ulazak, ali on nije ulazio niti je htio ulaziti u školu, a ono što se događa na javnoj površini, znate i sami, nije u mojoj ovlasti”, kazao je ravnatelj “Tesle”.

Slično su nam rekli i u Drvodjeljskoj školi u Savskoj ulici. I ondje se Pernar nedavno pojavio u vrijeme velikog odmora pa okupio učenike i pričao im o zdravlju i necijepljenju. Ta škola također nema svoje dvorište pa je Pernar i ondje s učenicima bio na javnoj površini.

Pernar s učenicima ispred Sabora: Ovo je urota protiv nas! Pojavio se novi opasan trend među učenicima!

“To se sigurno nije dogodilo u školi, nego na javnoj površini. A tamo ne možemo ništa poduzeti. Da je pokušao ući u školu, možete biti sigurni da bi to znali”, rekli su nam u Drvodjeljskoj školi.

Grad: Pernar krši niz zakonskih propisa

O Pernarovim aktivnostima pred školama oglasio se nedavno i Grad Zagreb nazvavši njegovo ponašanje “nedopustivim i skandaloznim”.

“Neovlaštenim ulaskom i održavanjem političkih i drugih aktivnosti u prostorima i dvorištima škola s ciljem osobne i političke promocije, uz neovlašteno snimanje i javno objavljivanje fotografija maloljetne djece i učenika, g. Pernar ugrožava njihova prava i sigurnost te krši niz zakonskih propisa i odredbi”, rekli su za Večernji list u gradskoj upravi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.