Pitali smo građane što misle o petardama: “Jučer me potreslo kad sam vidjela reportažu kako reagiraju ta djeca”

Bliži se novogodišnja noć ispunjena bukom petardi i vatrometa. Nekima je to veselje i zabava, a drugima noćna mora – najviše kućnim ljubimcima, njihovim vlasnicima te starijim i bolesnim sugrađanima. Zbog toga su brojni gradovi i općine u Hrvatskoj odlučili reći "ne" novogodišnjem vatrometu, a iz policije su još jednom građane pozvali na suzdržanost i oprez.

Zvuk petarde. Zvuk koji predstavlja noćnu moru za životinje, ali i starije i bolesne. Korištenje pirotehničkih sredstava, s izuzetkom petardi koje su pod zabranom cijele godine, dozvoljeno je do 1. siječnja. Zbog opasnosti koju predstavljaju, policija još jednom poziva građane na oprez.

“Kako igračke ne bi postale oružje i kako zabava ne bi postala tragedija”, upozorila je Marija Goatti, glasnogovornica Policijske uprave zagrebačke.

U periodu do Nove godine starijima od 18 na otvorenom dozvoljena su pirotehnička sredstva iz kategorije F1, F2 i F3, osim petardi i redenika. Vatrometu i petardama najviše se vesele najmlađi, no to nisu igračke za djecu, upozorava policija.

Voditelj Službe temeljne policije u Zagrebu Kristijan Šuša ističe: “Želim posebno naglasiti da roditelji i zakonski zastupnici koji omoguće upotrebu pirotehničkih sredstava djeci mlađoj od 14 godina, da su prekršajno odgovorni za to i da je predviđena kazna do 390 eura za takvo ponašanje.”

A da veselje ne bi preraslo u tragediju, s pirotehnikom treba oprezno rukovati i nikako bez prisustva starijih.

Vjenceslav s Korčule kaže nam da je uvijek uz svoju djecu dok bacaju petarde: “Obavezno. Sve se to kontrolira tako da nema šanse da bi moje dijete bacilo negdje u neku grupu ljudi. Sve je pod kontrolom, daleko od ljudi. Čisto da bude malo veselo.”

Ne vatrometu u Novoj godini za sada je reklo 48 hrvatskih gradova i općina. Razlog su kućni ljubimci i sugrađani kojima je takva vrsta buke velik izvor stresa i traume.

“Jučer me strašno potreslo kad sam vidjela reportažu ili neku snimku kako reagiraju djeca autisti na petarde. To je strašno. I kad o tome promislim, mislim da bi trebalo voditi puno više računa o tome”, kaže nam Jadranka iz Splita.

Među onima koji vode računa o tome su Zagreb, Rijeka, Osijek, Zadar, Dubrovnik – ali ne i Split. A da se s bukom prestane najviše bi voljeli psi i njihovi vlasnici.

“Boji se i šokira se i kad čuje petardu. Trese se. Maloprije je čuo. Zabranjeno je i trebalo bi se potpuno zabraniti. Vandalski je više, prerasli smo te običaje. Evo, čujete li. I što sad, to nekoga veseli”, pita se Albert, vlasnik psa Pancha.

Ima i onih kojima petarde ne smetaju, pa onda ni njihovim vlasnicima.

“Ja volim petarde. Nema opasnosti uz petarde, samo tko ne zna rukovati s njima”, kaže mladić iz Rijeke.

Ne veseli to nikako dlakave njuške. U blagdanskom su periodu u konstantnom strahu, a jedina pomoć koju veterinar može ponuditi je tableta za smirenje. Kod onih s lošijim zdravljem može nastupiti i smrt.

“Naravno. Od straha može doći i do srčanog udara. Epileptični napadaji najčešće u tom trenutku neće dovesti do smrti, ali srčani udari da”, kaže nam veterinarska Tanja Markulin.

Bilo vatrometa ili ne, gradovima će i dalje odzvanjati zvukovi petardi. Onima u kojima to izaziva poseban strah preostalo je samo jedno – izdržati ovaj period.

