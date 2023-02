Planirali ste na put? Možda bolje da odgodite: Večeras opet bura i snijeg

Podijeli :

Domagoj Lončar, šef tehničke jedinice Bosiljevo, u Dnevniku N1 televizije govorio je o stanju na cestama. Ako ste planirali na put, možda bi ste ga ipak trebali odgoditi jer će vrijeme i dalje biti nestabilno.

“Opet su u najavi jačanje bure i početak padanja snijega večeras, trebao bi padati do sutra kasno u noć. Spremni smo za to i nadam se da će to proći puno lakše nego prethodni vikend”, rekao je Lončar.

Osvrnuo se na neodgovorne vozače koji su tijekom vikenda kretali na put unatoč svim upozorenjima da ne kreću bez zimske opreme.

“To je nešto o čemu stalno pričamo i što naglašavamo da se na put ne ide nepripremljen i neinformiran. U eri pametnih mobitela svatko od nas ima u džepu mogućnost informirati se u nekoliko sekundi”, naveo je, dodajući da se na aplikacijama HAK-a i HAC-a može provjeriti stanje na cestama u realnom trenutku.

Ističe da se ovaj put nije dogodilo ništa loše, što ne znači da će biti slučaj neki drugi put. “Svaki takav potez, svaka ta odluka da se krene na put je iznimno loša i opasna.”

Dodaje da je velik problem vožnja s ljetnim gumama kroz Liku i Gorski kotar zimi.

