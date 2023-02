Prometni stručnjak objasnio zašto bi zabranio korištenje lanaca

Podijeli :

Lynn Palmer / Alamy / Alamy / Profimedia

Željko Marušić, prometni stručnjak, u Dnevniku N1 televizije komentirao je teške zimske uvjete na cestama.

Je li snijeg opet iznenadio vozače?

“Kad se ovakve stvari dogode, uvijek je bolje ne putovati. Ova je zima bila blaga i nažalost je mnoge iznenadila. Međutim, to ne opravdava vozače, oni su se trebali pripremiti”, kazao je Marušić.

Dodaje da vozač u ovakvim vremenskim uvjetima treba prilagoditi brzinu. Osvrnuo se i na nesreću u Lici koja se dogodila ranije u nedjelji. Došlo je do prevrtanja albanskog autobusa pri čemu je jedna osoba poginula, a još jedna osoba je u kritičnom stanju.

“Vozač vjerojatno nije prilagodio brzinu, a izlijetanje u desnu stranu ukazuje na još dva uvjeta. Jedan je umor, a treba uzeti u obzir i korištenje mobitela, a to je vrlo nepovoljno. Četvrti uvjet je stanje autobusa i kamiona.

Vlasnici i prijevoznici iz istočnih zemalja kupuju rabljena vozila i to nakon što su osnovni radni vijek prošli u primjerice Njemačkoj, Belgiji, Francuskoj i održavaju ih upitno. Postoji mogućnost da je ovaj autobus imao i loše gume. Kad se to sve zbroji, dolazi se do ovakvih situacija”, istaknuo je Marušić.

Marušić smatra da bi se tijekom cijele zimske sezone trebale koristiti zimske gume.

“Možda najveći apsurd našeg prometnog sustava je što imamo odredbu da se može voziti na ljetnim gumamam ako imaju dubinu utora 4 mm i ako imaju lance u prtljažniku. Zimske gume su bitne! Niz puta sam predlagao da bi smo trebali uvesti obvezu da tijekom cijele zimske sezone vrijedi obveza korištenja zimskih guma, a da se to uvede uz pogodnost da se vozačima omogući povrat PDV-a na kupljene gume iz računa za održavanje vozila”, pojasnio je prometni stručnjak.

Kaže da bi to bila win-win situacija, a objasnio je i zašto bi zabranio korištenje lanaca.

“Odredba da imate lance je višestruko apsurdna, kako ćete ih staviti… Osim toga, to je štetno za cestu. Predlažem i zabranu korštenja lanaca!”, poručio je Marušić.

