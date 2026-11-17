Prema informacijama Jutarnjeg lista, problem nije ograničen samo na Svetu Nedelju. S poteškoćama u zbrinjavanju otpada suočavaju se ili bi se uskoro mogli suočiti i Stupnik, Pisarovina, Krašić i Žumberak, ali i veći gradovi poput Zaprešića, Jastrebarskog, Dugog Sela i Ivanić-Grada.