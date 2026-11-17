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Zurovec zbog otpada zaprijetio Plenkoviću: Proračun upitan?
Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec zatražit će od premijera Andreja Plenkovića hitno rješavanje problema odvoza i zbrinjavanja otpada, a ako Vlada ne pronađe rješenje, najavljuje mogućnost da ne podrži državni proračun za 2027. godinu.
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Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec, koji taj grad vodi od 2017. godine, zbog prijeteće otpadne krize zatražit će intervenciju premijera Andreja Plenkovića.
Povod je obavijest tvrtke Mull-trans iz Oroslavja, koja posluje u sklopu CIOS grupe poduzetnika Petra Pripuza, da bi mogla obustaviti odvoz otpada za nekoliko gradova i općina ako nadležne institucije hitno ne pronađu rješenje za njegovo zbrinjavanje, piše Marko Špoljar za Jutarnji list.
Zurovec zbog toga upozorava da bi, ako Vlada ne riješi problem, mogao uskratiti potporu prijedlogu državnog proračuna za 2027. godinu.
Čime je Zurovec posebno nezadovoljan?
Grad Sveta Nedelja, kao i niz drugih jedinica lokalne samouprave diljem Hrvatske, primio je obavijest koncesionara Mull-transa o mogućem prekidu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada od 16. studenoga.
Kao razlog za takvu mogućnost iz tvrtke navode ograničene kapacitete odlagališta na koja se trenutačno odvozi prikupljeni otpad. Ona su, prema njihovim navodima, gotovo popunjena, zbog čega sve teže prihvaćaju nove količine.
Od 16. studenoga privremeno je zatvoreno i reciklažno dvorište u Svetoj Nedelji. Zurovec je nezadovoljan razvojem situacije, a od nadležne ministrice već je zatražio da pronađe rješenje.
Prema informacijama Jutarnjeg lista, problem nije ograničen samo na Svetu Nedelju. S poteškoćama u zbrinjavanju otpada suočavaju se ili bi se uskoro mogli suočiti i Stupnik, Pisarovina, Krašić i Žumberak, ali i veći gradovi poput Zaprešića, Jastrebarskog, Dugog Sela i Ivanić-Grada.
Kako doznaje Jutarnji list, Zurovec je posebno nezadovoljan jer je prije šest mjeseci postao dio parlamentarne većine predvođene Plenkovićem te je Vladi iskazao povjerenje u rješavanju problema sanacije u Gospiću. Sada se, međutim, njegov grad i druge sredine u Zagrebačkoj županiji suočavaju s posljedicama tog slučaja.
"Zurovec toliko nezadovoljan da razmatra da na ovotjednom glasnovanju ne podrži državni proračun"
Kako tvrdi izvor upoznat sa situacijom, gradovi i općine koji imaju vlastita odlagališta sve teže prihvaćaju otpad iz drugih sredina, dok nadležna ministrica zasad ne nudi konkretna kratkoročna rješenja.
Nezadovoljstvo je, prema riječima izvora Jutarnjeg lista, toliko veliko da Zurovec razmatra mogućnost da na ovotjednom glasovanju ne podrži državni proračun ako prethodno ne dobije čvrsta jamstva da će problem zbrinjavanja otpada u Svetoj Nedelji i ostatku Zagrebačke županije biti riješen u najkraćem roku.
O svemu bi trebao obavijestiti koalicijske partnere na današnjem sastanku vladajuće većine.
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