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Vukadin o slučaju Jankomir: Ovo ne bi trebalo biti iznenađenje, upozorenja stižu 15 godina
Čelnica Hrvatskog saveza udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ) Davorka Vukadin gostovala je u Studiju uživo kod naše Hanan Nanić i komentirala slučaj Jankomir.
Kaže da ne može pristati na varijantu da se radi o nekom iznenađenju. "Iznenađenje ne bi trebalo biti ni za dionike koji se na taj način o tome očituju. Zadnjih 15 godina Hrvatska prima, nazovimo ih ozbiljne, preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, ali i Odbora Vijeća Europe, u kojima se taksativno navode slučajevi i primjeri u psihijatrijskim ustanovama", rekla je i dodala da se najčešće odnose na čestu, preintenzivnu i predugu mjeru prisile.
Navodi da se te mjere ne primjenjuju u svakom slučaju, ali naglašava da mjere i upute govore da Hrvatska mora promijeniti taj dio svog sustava i napraviti ozbiljniju reviziju u sustavu psihijatrijskog liječenja.
"Imamo i velike probleme oko toga primjenjuje li se zakonom regulirana procedura i protokol deeskalacije u kojoj se našao pacijent, o kojoj sad govori cijela Hrvatska", naglasila je.
Pojasnila je da svatko tko se nalazi u timu koji će raditi na deeskalaciji mora znati koji je njegov zadatak, što ne smije napraviti i kad treba stati. "Treba voditi računa i o tome kad uopće izreći tu mjeru. Ono što je još veliki problem, u kartonima često ne postoji potpuna niti bilo kakva izvješća o primijenjenoj mjeri, što je dodatni problem", istaknula je.
Dodala da je da ljudi koji se nalaze u timu i situaciji da tu mjeru moraju primjenjivati, kaže, nisu dovoljno educirani. Kaže da su nakon izvješća pučke pravobraniteljice još u svibnju zatražili sastanak s ministricom zdravstva, ali do sada se nije održao. Imaju ugovoren sastanak s njom za dva dana, a Vukadin se nada da će uspjeti s njom razgovarati o tome što se događa u sustavu i što bi trebalo hitno izmijeniti.
Istaknula je da treba raditi na preventivi, puno toga napraviti i prije nego pacijent uđe u bolnicu, ali i nakon što iz nje izađe. Vukadin je naglasila da se ne treba sve rješavati u okviru psihijatrijskih bolnica.
Pojasnila je da se, što se tiče bolnica, uvijek govori o nedostatku kreveta. Bilo bi lakše, kaže, ako bi se uz liječnike koji se nalaze izvan bolničkog sustava uključili i uz projekte i programe koji se mogu rješavati kroz podršku osoba koje su prošle isto iskustvo, uz Centre za mentalno zdravlje.
U strategiji do 2030. godine, navodi, predviđeno je da postoji 30 mobilnih timova, a mi, dodaje, imamo samo jedan.
SUMEZ, kaže, radi s pacijentima na terenu, u grupama podrške. "Pokazalo se da jako puno gradova ne može nikako dobiti podršku ni odgovore i ti se ljudi na taj način dolaze na grupe podrške kako bi podijelili ono što se njima događalo i posljedice kako se s time nose. To je jako bitno, da u svakom trenutku imaju nekoga kome se mogu obratiti, a da to nije strah", naglasila je.
Vukadin je rekla da ima brata koji ima poteškoće mentalnog zdravlja, navodi da je samo jednom bio u takvoj situaciji da je smatrala da mu treba liječnička pomoć. "Da se sada nešto takvo dogodi, ne znam koliko bi mi vremena trebalo da donesem sigurnu oduku iza koje bih odgovorno stajala, da za njega nisam učinila nešto što zapravo može biti štetno po njegovo zdravlje i po njegov život", kazala je.
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