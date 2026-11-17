Dodala da je da ljudi koji se nalaze u timu i situaciji da tu mjeru moraju primjenjivati, kaže, nisu dovoljno educirani. Kaže da su nakon izvješća pučke pravobraniteljice još u svibnju zatražili sastanak s ministricom zdravstva, ali do sada se nije održao. Imaju ugovoren sastanak s njom za dva dana, a Vukadin se nada da će uspjeti s njom razgovarati o tome što se događa u sustavu i što bi trebalo hitno izmijeniti.