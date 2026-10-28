PROVJERE U TUŽITELJSTVU
Kandidat Studentske liste najavio velika uhićenja
Nemanja Đurić, kandidat Studentske liste u Srbiji, izjavio je za N1 Srbija da je došlo vrijeme da tužiteljstva počnu raditi slobodno, bez pritisaka izvršne vlasti, te najavio da očekuje uhićenja visokih državnih dužnosnika u idućim danima.
Komentirajući obvezujuću uputu koju je glavna javna tužiteljica Zagorka Dolovac izdala svim tužiteljstvima u Srbiji, Đurić je istaknuo da je najvažniji dio te odluke provjera ranijih obvezujućih uputa i postupanja u pojedinim predmetima.
"Vrhovno javno tužiteljstvo najviše je tužiteljsko tijelo i ima pravo izdavati obvezujuće upute koje sva niža tužiteljstva moraju poštovati. Povjerenstvo koje će obilaziti tužiteljstva diljem Srbije čine vrhovni javni tužitelji. Budući da ih nema mnogo, nadzor će se provoditi postupno, od tužiteljstva do tužiteljstva, vjerojatno tijekom idućih dana i mjeseci", objasnio je u razgovoru za N1 Srbija.
Nadzor počeo u tužiteljstvu Nenada Stefanovića
Đurić tvrdi da je povjerenstvo već počelo provjeravati predmete u Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu.
"Ono što je ekskluzivna informacija jest da je Vrhovno javno tužiteljstvo svoje povjerenstvo najprije poslalo u Više javno tužiteljstvo u Beogradu, kod Nenada Stefanovića. U ovom trenutku, dok razgovaramo, članovi povjerenstva provjeravaju predmete koji su se vodili u tom tužiteljstvu", rekao je Đurić.
Prema njegovim riječima, ako se tijekom nadzora utvrde nezakonitosti, to bi moglo biti temelj za podnošenje kaznenih prijava, uključujući prijave protiv javnih tužitelja koji su eventualno nezakonito postupali u obavljanju svoje dužnosti.
"Tužiteljstva od danas mogu raditi slobodno"
Na pitanje zašto je nadzor pokrenut upravo sada, Đurić je ocijenio da je uvjerljiva izborna pobjeda Studentske liste donijela politički legitimitet i otvorila prostor za oslobađanje institucija od političkih pritisaka.
"Studentska lista ne želi jedan oblik utjecaja na pravosuđe zamijeniti drugim. Mi ne radimo pritisak na tužiteljstva, nego jednostavno želimo poslati poruku da sada mogu raditi u skladu sa zakonom", poručio je.
Dodao je da je, prema njegovu mišljenju, došao trenutak da se tužitelji oslobode eventualnih strahova i ograničenja koja su ih sprječavala u radu.
"Ako su dosad postojale određene veze, pritisci ili ograničenja, ako se netko bojao predstavnika izvršne vlasti, ovo je trenutak da pošaljemo poruku kako tužiteljstva od danas mogu raditi slobodno. Očekujemo da će u idućim danima doći do određenih uhićenja visokih državnih dužnosnika", izjavio je Đurić.
Koji se slučajevi hitno provjeravaju?
Prema pisanju lista Danas, među prvim predmetima koje je povjerenstvo zatražilo na uvid nalaze se slučajevi poznati kao "Nadstrešnica", "Zvučni top" i "Senjak". Posebno se provjerava postupanje tužiteljstva tijekom studentskih prosvjeda, uključujući uhićenja aktivista.
Kako navodi Nova.rs, nadzor obuhvaća i naloge za prisluškivanje te sporazume o priznanju krivnje koje je Više javno tužiteljstvo u Beogradu sklapalo s okrivljenicima. Provjerava se i jesu li posebne istražne mjere, među kojima je nadzor komunikacija, provođene u skladu sa zakonom.
Iz Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu potvrdili su da su članovima povjerenstva omogućili pristup svoj zatraženoj dokumentaciji, istaknuvši da je riječ o uobičajenom postupku.
Pozvao građane da prikupljaju dokumentaciju o nezakonitostima
Đurić je u razgovoru za N1 Srbija,pozvao građane da prikupljaju dokumentaciju o svim mogućim nezakonitostima koje su uočili u svojim tvrtkama, školama, vrtićima, bolnicama i drugim ustanovama.
Istaknuo je i da Studentska lista zahtijeva istragu navoda o zlostavljanju studentice za koje se tereti Marka Krička, sadašnjeg načelnika Uprave kriminalističke policije (UKP).
Đurić očekuje da će se u idućim danima ponovno otvoriti predmeti koji su, kako tvrdi, dosad stajali neriješeni u tužiteljstvima.
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