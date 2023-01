Uskoro izbori? Politički analitičar otkriva kada očekuje parlamentarne izbore

Podijeli :

Izvor: Dubravka Petric/PIXSELL/ilustracija

Komunikacijski i politički konzultant, Aleksandar Musić, gostovao je u Newsnightu gdje je komentirao politička zbivanja u Hrvatskoj, kao i previranja u Vladi.

Na pitanje smatra li da Andrej Plenković razmišlja o izborima kaže da se HDZ polako ekipira za izbore. “Plenković si kroji situaciju gdje će svaka pobjeda stranke biti apsolutno njegova i gdje će svaki poraz biti apsolutno njegova odgovornost. Rekao bih da se radi o buri u čaši vode. Plenković je gledao kako je izgledalo HDZ-ovo groteskno preslagivanje Kramarka, kao što su i njegovi oponenti gledali neuspješno izazivanje Milijana Brkića“, rekao je.

“Kada imate toliko izbora jedne blizu drugih, onda se rezultati samo prelijevaju”, dodao je.

“Mislim da su izbori početkom 2024. malo vjerojatni jer će sljedeća zima biti teža od ove, a turistička sezona ista, ako ne i bolja. Na europske izbore izlazi stranačka mašinerija i Plenković se ne može dozvoliti da oni prođu loše po HDZ. Jer to će biti izbori gdje će se oporba ujediniti pod egidom “svi samo HDZ ne”. Tu je i pitanje Zorana Milanovića i predsjedničkih izbora koji su vrlo nepredvidivi jer imate dva kandidata. Prema toma ja očekujem parlamentarne izbore nakon ljeta”, tvrdi Musić.

Vojni analitičar: “Svakako će doći do velike ukrajinske ofenzive u proljeće” Ima li Vanđelićev politički angažman šansu za uspjeh?

“Plenkoviću će trebati velika pobjeda na tim izborima ako se ujedini opozicija protiv HDZ-a, a onda je moguće da kad razjedinjeni uđu u parlament da se i tu nađe koja ruka za HDZ. Pitanje je što će biti s liberalima, hoće li ići zajedno ili ne. Hoće li Grbin ići u koaliciju s Centrom koju će platiti s puno zastupničkih mjesta ili će ići odvojeno, još treba vidjeti. Dvije trećine DP-a Sabora više vidjeti neće. Ako uđe preko preferencijalnih glasova Zlatko Hasanbegović, onda će HDZ morati dati tu neke kulturološke ustupke”, smatra.

“Ne treba zaboraviti da je do dolaska Ivana Anušića HDZ bio praktički izbrisan iz Slavonije zbog Glavaševa divljanja. On nosi HDZ-u daleko više nego sama markica HDZ-a. Svako svakoga na kraju dana treba. U petoj izbornoj jedinici više nema Zdravka Marića koji je na svoje ime dobio neke glasove”, dodao je Musić.

Što se tiče Damira Vanđelića, kaže da on ima šanse, ali da ne vjeruje da može osvojiti toliki broj mandata da može nametati nešto HDZ-u ili SDP-u, odnosno pobjedničkim koalicijama.

Za obnovu kaže da je Plenković uzeo odgovornost na sebe. “Ako ne uspije onda nema tu zonu da može reći “evo to nema veze samnom”. S druge strane, ako uspije, to mu je odlučan PR potez. Bojim se da sada “građani žive u kontejnerima” postaje “građani kopaju po kontejnerima”, odnosno nešto što smo navikli”, rekao je.

Kada je u pitanju poskupljenje i uvođenje eura, kaže da bi trgovci imali velike marže čak i da nisu toliko podigli cijene. “U kapitalizmu država ima pravo upozoriti i stvoriti atmosferu u kojem će građani moći reći dosta. Dugoročno država ne može promijenit ekonomsku stvarnost, to mogu samo ljudi; tako da ljudi moraju u tisućama prestati kupovati taj neki proizvod kako bi trgovac snizio kriterije. Opozicija pokušava prikazati Plenkovića da je zarad nekih osobnih interesa osiromašio građane. No on tu još ima nekog prostora jer, kažem, trgovci bi i dalje imali masne marže i da nisu toliko dizali cijene”, tvrdi Musić.

