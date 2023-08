“Postupci grčke policije su na granici sabotaže. Šmrkovima peru mjesto događaja”

Podijeli :

Bivši član Uprave Dinama Krešimir Antolić prokomentirao je za N1 sukob između hrvatskih i grčkih navijača, tijekom kojih je jedan obožavatelj AEK-a izgubio život.

Antolić je najprije pohvalio organizaciju utakmice odigrane u utorak između Dinama i AEK-a na Maksimiru.

“Sve je odrađeno na vrlo visokoj razini. Hrvatska policija je više nego dovoljno i iskusna i obrazovana da ne bude nikakvih incidenata i samo trebaju ozbiljno shvatiti cijelu priču, a mislim da su oni to napravili. Vidio sam službeno izvješće zagrebačke policije, privedeno je 12 navijača Dinama, a to je zapravo zanemariva bojka”, kazao je Antolić.

Ipak, razočaran je zbog zapaljenih baklji na stadionu, zbog čega će, smatra, UEFA kazniti Dinamo.

“Problem će sigurno postojati i bit će sigurno pokrenut disciplinski postupak protiv Dinama. Bio sam na stadionu, koliko sam bio oduševljen civiliziranim postupkom i minutom šutnje za poginulog navijača AEK-a, toliko mi je nevjerojatno da u ovoj cijeloj situaciji, koja je jako teška i za klub i za navijačku skupinu, da se opet zapali pirotehnika. Ne mogu vjerovati da ljudi ne shvaćaju da je to problem”, rekao je.

“Na razini navijača trebalo se reći da toga nema. Situacija je osvjetljiva, klub je pod velikim monitorinom UEFA-e. Da, ukupna situacija je prošla jako dobro, ali paljenje baklji je bilo jednostavno nepotrebno, iako je to u navijačkoj supkulturi”, dodao je.

Kazao je i što možemo, sa sigurnosnog aspekta, očekivati u uzvratnoj utakmici, koja se igra u Ateni.

“Grčka policija je napravila nevjerojatnu količinu propusta u pripremi prve, neodigrane utakmice. Siguran sam da će oni sada stupanj svoje organizacije i odnosa prema Dinamovoj delegaciji dignuti na jednu puno višu razinu. Ne trebamo zanemariti ni činjenicu da će se u srijedu u Ateni igrati Superkup, tako da mislim da je tamo mobilizacija sigurnosnih službi na prvom stupnju. Mislim da će to biti puno bolje nego što je bilo”, kazao je.

Osvrnuo se potom na postupke grčke policije prije i nakon strašnih sukoba koji su doveli do smrtne posljedice.

“Meni je ovo što je napravila (op.a. propusti u organizaciji) grčka policija na granici sabotaže. Nevjerojatno. Mislim da se to u Hrvatskoj ne može dogoditi ni pod razno. To mi je na granici ili ekstremne nesposobnosti ili sabotaže, iako nisam pobornik nikakvih teorija zavjere. To je naprosto nevjerojatno”, govori Antolić.

“Kad maknemo iz javnog diskursa politiziranje, moraliziranje i zgražanje, a mislim da bismo to sada već osmi dan od događaja trebali učiniti, onda se stvari stavljaju u domenu kriminalistike i prava. Grčka policija je u konfuziji jer, čini mi se, ni očevid nisu odradili kako treba. Vidio sam da se šmrkovima ispire mjesto događaja, to je nevjerojatno. Oni moraju pokušati utvrditi tko je bio na mjestu događaja, utvrditi ulogu osoba koje su tamo bile. Imaju otežavajuće okolnosti, ali nemoguće je da svih 105 sudionika ili uhićenika ima istu ulogu. Nisu se svi sinkronizirali pa je svaki potez ruke i glave bio isti. To treba stupnjevati i odrediti tko je što radio. Svaki kazneni postupak u svakoj državi ima svoje specifičnosti”, dodao je.

Kazao je i što očekuje od DNA analize, čiji bi rezultati trebali doći u srijedu.

“Mislim da nismo u pravu kada tu očekujemo da ćemo saznati tko je ubojica. Tu je bila tučnjava, kontaktni tragovi postoje bez obzira na to je li ubojica dotaknuo ubijenu osobu. Puno se više može saznati iz videonadzora. Videomaterijal je ključniji od DNA. Pa iskazi svjedoka”, govori, kritizirajući potom iznova grčku policiju.

“Napravila je možda i neke nepopravljive postupke. Kad se očevid ne napravi kako treba, to se ne može popraviti. Ne može se mjesto incidenta vratiti u stanje u kakvom je bilo”, kazao je.

Prokomentirao je i smatra li da grčka vlast pokušava svaliti krivnju na navijače iz Hrvatske.

“Nisam pobornik teorija zavjere, ali činjenica je da se ovo ne može maknuti iz političkih konteksta grčke države. Propust je napravila služba javne sigurnosti, dio službe vlade… Sigurno da njima nije u interesu da se pokaže da su aljkavi, neprofesionalni, pristrani, a nije im ni u interesu da se pokaže da je ubojica njihov državljanin”, rekao je.

Što se tiče hrvatske Vlade, Antolić za njih ima jedan savjet.

“Mislim da Vlada ide u dobrom smjeru. Ja bih napravio ‘task force’. Između tri ministarstva, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva pravosuđa i Ministarstva unutarnjih poslova. Stručnjaci iz ta tri ministarstva bi na svakodnevnoj bazi surađivali s grčkim vlastima, razmjenjivali informacije, pratili postupanje kroz konzularna predstavništva prema našim državama i reagirali na svako moguće kršenje njihovih ljudskih prava i odstupanje od nekih normi u kazneno-pravnih ustanovama. To nije lječilište i ljetovalište, no i tamo ljudi moraju imati ljudska prava”, govori gost N1 televizije.

Prokomentirao je i navode grčkih medija da su Bad Blue Boysi neonacisti.

“U ponašanju navijačke Dinamove skupine nema ni blizu elemenata neonacizma. Dinamovi navijači su tako označeni, u kontekstu rasizma, zbog jednog uzvika protiv bivšeg čelnika kluba. Mi u svom sastavu imamo različite vjere, nacije, boje kože. Nikad nitko u tom smislu nije imao problema. U potpunosti odbacujem da su Bad Blue Boysi neonacisti. To ne da je pretjerivanje, nego jednostavno nije točno”, zaključuje Antolić za N1.

