Oglas

magnituda 3.2

Potres na jugu Hrvatske: "Baš je zatutnjalo i prodrmalo"

author
N1 Info
|
05. lis. 2026. 12:10
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Potres EMSC
EMSC

U ponedjeljak oko 11:30 sati potres magnitude 3.2 po Richteru zatresao je jug Hrvatske.

Oglas

Kako je objavio EMSC, epicentar potresa je bio na dubini od 8 kilometara, 15 kilometara od Metkovića i 21 kilometar od Mostara.

Mještani koji su osjetili potres objavili su svoje iskustvo na stranicama EMSC-a.

"Čapljina, dobro je zatreslo", "Dobro je tutnjilo", "Baš je zatutnjalo i prodrmalo", "Malo jači udarac, pa onda lagano podrhtavanje. Samo da ne ponovi malo jači...", samo su neka od svjedočanstava.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
metković potres

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ