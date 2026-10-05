magnituda 3.2
Potres na jugu Hrvatske: "Baš je zatutnjalo i prodrmalo"
U ponedjeljak oko 11:30 sati potres magnitude 3.2 po Richteru zatresao je jug Hrvatske.
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Kako je objavio EMSC, epicentar potresa je bio na dubini od 8 kilometara, 15 kilometara od Metkovića i 21 kilometar od Mostara.
Mještani koji su osjetili potres objavili su svoje iskustvo na stranicama EMSC-a.
"Čapljina, dobro je zatreslo", "Dobro je tutnjilo", "Baš je zatutnjalo i prodrmalo", "Malo jači udarac, pa onda lagano podrhtavanje. Samo da ne ponovi malo jači...", samo su neka od svjedočanstava.
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